Rulle-TV-ene kommer i butikkene i 2020

Allerede i 2016 fikk vi en smakebit på TV-fremtiden til LG, hvor blant annet en TV som kunne rulles sammen stod på menyen. Nå har vi fått en dato på når konseptet blir et ferdig produkt, melder Cnet.

Bakgrunnen for påstanden ligger i et bilde av et såkalt «roadmap», hvor du kan se hva selskapet har i ermet de neste tre årene. Der ble det avslørt at LG planlegger å slippe både rulle-TV-er og skjermer med 8K-oppløsning i år 2020.

Rulle-TV i 2020

Som nevnt har vi allerede sett et konsept av en sammenrullbar TV, og det er altså en variant av denne som trolig blir å få kjøpt i 2020 – dersom alt går etter planen for den koreanske elektrogiganten.

Nøyaktig hvor store skjermer det i så fall er snakk om, eller hva prislappen blir, står det ingenting om. Prototypen vi fikk se i 2016 var på størrelse med et A3-ark, men mest trolig blir de kommende rulle-TV-ene langt større enn dette.

En konkav prototype var et friskt pust som spill-skjerm Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Grunnen til at skjermen kan rulles sammen ligger i OLED-teknologien, som altså kan formes.

LG vil etter alt å dømme også komme med TV-er som er konvekse eller konkave. Dette var også noe vi fikk se i 2016, og spesielt det å spille med en skjerm som er brettet rundt deg var en helt ny opplevelse.

8K-oppløsning og større skjermer

Representanten fra LG viste oss i 2016 hvor mye juling materialet som panelet er laget av tåler. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Sammen med rullbare skjermer har LG også planer om å heve oppløsningen på sine TV-er. Neste steg fra dagens 4K-oppløsning blir 8K. Det betyr fire ganger så mange piksler sammenlignet med 4K, eller hele 16 ganger så mange piksler som Full HD.

LG tar sikte på å lansere TV-er med denne oppløsningen i 2019, og henger i så måte litt etter konkurrenter som for eksempel Sharp, som allerede har lansert en modell med den skyhøye oppløsningen i Europa.

Sikter mot OL i Tokyo i 2020?

Per i dag er det ingen grunn til å løpe til butikkene for å kjøpe en 8K-TV med mindre du har et behov for en høyoppløst skjerm du kan bruke mot PC-en. Det er nemlig ikke noe innhold du kan se på – med mindre du befinner deg i Japan.

Den japanske kringkasteren NHK (Nippon Hoso Kyokai) er nemlig den eneste som per i dag kan friste med noen utvalgte sendinger i 8K, noe de har gjort siden 2016. Og de forbereder seg på å gi resten av verden sendinger i 2020.

For i 2020 skal nemlig de olympiske leker avholdes i nettopp Japan, nærmere bestemt Tokyo, og her er det ventet at mye av sendingene skal sendes i 8K. Det er nemlig ikke uvanlig at OL blir brukt som arena for å prøve ut ny teknologi.

Allerede under OL i London i 2012 ble det gjort forsøk på sendinger i 8K. Og det samme ble gjort under fjorårets leker i Rio.

Likevel vil trolig 2020-lekene i Tokyo bli det virkelig store startskuddet for 8K, hvor mange land vil kunne motta de knivskarpe sendingene.

Vil du bruke TV-en selv når den er avslått?

(Kilde: Cnet)