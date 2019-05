Huaweis telefoner kan miste tilgang på Android

I en artikkel publisert søndag ettermiddag skriver Reuters at Google kutter samarbeidet med mobilprodusenten Huawei. Det skal ifølge nyhetsbyrået bety at Huawei ikke får tilgang på deler av Android-operativsystemet og oppdateringer til telefonene sine.

Android er menyene og programvaren som kjører på Huaweis telefoner. Det er basert på en rekke forskjellige byggestener, der noen er såkalt åpne mens andre er lukkede.

De åpne delene av Android kan hvem som helst laste ned eller bygge videre på. Men relativt viktige deler av meny- og operativsystemet er også lukket og krever lisens fra Google.

Blant disse er Googles egne apper, så som Play-butikken, Gmail og Maps, for å nevne noen. Dette kan altså Huawei miste tilgangen til, slik at du for eksempel ikke lenger kan hente apper fra samme butikk med en Huawei som med en Samsung.

Huawei skal også miste tilgang på kommende oppdateringer for operativsystemet fra Google.

Det jobbes med detaljene

Det er Android-programvaren Huawei kanskje ikke kan bruke fullt ut fremover. Men Huawei har jobbet med en backup-plan de siste sju årene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Detaljene rundt dette hevdes å stadig være under diskusjon hos Google, og Huawei skal også jobbe med å finne ut av konsekvensene av dette, ifølge Reuters.

Tidligere i mai rapporterte New York Times at Huawei nå er lagt til på en liste over selskaper som utgjør en sikkerhetsrisiko for USA og som dermed ikke kan få kjøpe deler eller tjenester fra amerikanske selskaper uten å få godkjenning fra styresmaktene.

I samme slengen ble også amerikanske operatører nektet å installere telekomutstyr fra produsenter som kan utgjøre en risiko. Det forbudet ble ikke bestemt til selskap eller land, men i praksis skal det også ramme Huawei.

USA kan mildne noen restriksjoner

På lørdag meldte imidlertid Reuters at USA kan lette restriksjonene mot utstyr solgt til amerikanske operatører, for å tillate vedlikehold på steder der utstyret allerede er utplassert.

De to nyhetene er uavhengige av hverandre, og det er foreløpig høyst uklart hva slags konsekvenser dette vil ha.

I verste fall for produsenten kan det bety at de ikke får lage nye smarttelefoner med Googles operativsystem, og at eksisterende telefoner som P30 Pro og Mate 20 Pro ikke vil få oppdateringer fremover.

Det er også mulig å se for seg at mobilprodusenter kan bygge videre bare på de åpne delene av Android og klare seg uten de rene Google-appene eller oppdateringshjelp fra USA.

Huawei har seilt opp på en andreplass blant verdens mobilprodusenter det siste året, bak Samsung og foran Apple. Fra venstre; Galaxy S10+, P30 Pro og iPhone Xs Max. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Jobber med nødløsning

I mars bekreftet Huawei at de jobbet med sitt eget operativsystem for mobiler, nettbrett og PC-er, i tilfelle de mistet tilgang på programvaren de bruker i dag. De skal ha jobbet med sin egen programvare helt siden 2012, og det har gått rykter om en slik nødløsning i flere år.

Men da Huawei bekreftet at den fantes bekreftet de også at det var nettopp en nødløsning det var, med Windows og Android som førstevalg.

– Vi støtter våre partneres operativsystemer - vi elsker dem, og våre kunder elesker dem siterte Engadget en Huawei-talsperson på.

Huawei har ikke svart på henvendelser fra Reuters i USA og her i Norge har vi heller ikke fått kommentar fra selskapet så langt.

Usikkerhet om mobilnett

Både her i Norge og i verden forøvrig har det de siste månedene vært stor usikkerhet omkring Huaweis deltakelse i utbygging av mobilnett og 5G-teknologien som er klar i disse dager.

Flere land har bannlyst Huaweis utstyr i telenettene sine, mens andre har akseptert produsenten med visse begrensninger.

Debatten preges av mistillit mot Kina og mot Huaweis utstyr på den ene siden, og beskyldninger om amerikansk handelskrig på den andre. Både Telenor og Telia har Huawei i sine 4G-nett her i Norge.