Reparer iPhone på timen - med Apples velsignelse

Trenger du en iPhone-reparasjon på timen? I dag utgjør verkstedene som tar seg av slik en hel liten industri, men veldig få av dem har direkte tilknytning til produsentene. Så selv om et verksted kan reparere en iPhone, bruker de ikke Apples offisielle utstyr.

Det endrer seg nå. Apple har inngått samarbeid med to selskaper i Norge, Conmodo og Eplehuset, som har fått tilsendt utstyr og velsignelse.

Begge selskapene åpner opp for Apple-godkjent reperasjon i løpet av denne uken. Aller først nå på torsdag med Conmodo og deres Conmodo WalkIn-butikker, som også reparerer mobiler fra Samsung og Huawei, før Apple-tungvekteren Eplehuset drar i gang sin løsning dagen etter, altså fredag.

Annerledes enn vanlige «iPhone-verksteder»

Fra utsiden er det ikke så lett å se at et autorisert verksted skiller seg fra de vanlige. Men utenfor bildet er det blant annet offisielle verktøy fra Apple som brukes i prosessen. Slikt har ikke et vanlig timesverksted tilgang på. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det kan virke overflødig å få eget Apple-utstyr for å reparere mobilen når det allerede finnes steder som kan få jobben gjort på vanlig vis. Men fordelen med et Apple-samarbeid er at verkstedet nå står bedre stilt til å hjelpe deg hvis du får problemer med reparasjonen i etterkant. Hvis reparasjonen har gjort inngrep som kanskje ikke er korrekte, eller dersom delen i seg selv svikter og ikke er Apples, er det ikke nødvendigvis lett, eller mulig, å nøste opp i slikt. Dét kan ikke et uautorisert verksted tilby.

Det er også mulig at en del av reparasjonene som utføres av de uoffisielle verkstedene mot betaling kunne vært dekket av garanti- eller reklamasjonsretten, og dermed burde vært gratis.



Et offisielt mobilverksted vil kunne sløyfe begge disse problemene, samtidig som du slipper å vente mer enn en time eller en dag på å få reparert telefonen din.

Garanterer hjelp på timen, men prisen er foreløpig ikke avslørt

Vi tok en prat med Conmodo for å høre med dem om både reparasjonstid og kostnad.

– Vi garanterer reparasjon på timen dersom du har bestilt time i forkant. Det blir som en time hos tannlegen. Kommer du inn døren vil vi kunne gjøre det like fort hvis vi har ledig kapasitet, men da kan det hende du må vente litt lenger, forklarer Camilla Hall-Henriksen, daglig leder i Conmodo WalkIn.

– Hva blir prisene for et skjermbytte på en ny iPhone, da?

– De kan vi foreløpig ikke gå ut med. Men vi skal være konkurransedyktige, fortsetter hun.

Konsept- og utviklingssjef Kåre Ronny Sletten og daglig leder Camilla Hall-Henriksen i Conmodo WalkIn åpner butikkene sine for lynservice av iPhoner på torsdag denne uken. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

– Men sett opp mot de tradisjonelle timesverkstedene, da? Blir dette en mye dyrere løsning?

– Det er jo en ekstraverdi i at dette er produsentgodkjente reparasjoner, men konkrete priser kan vi ikke gå ut med akkurat nå.

– Hvis det betyr at det blir dyrere enn de eksisterende timesverkstedene som kunder flest vet om ...?



– Det jeg kan si er at produsentene ønsker offisielle reparasjoner. Dersom noe går galt med en uoffisiell reparasjon reflekterer det dårlig på produsenten.

– Vil dere kunne reparere alt, eller handler dette først og fremst om skjermer og skjermglass?

– Det handler jo mest om skjermer, men det eneste vi stort sett ikke kan ta oss av er vannskader. Da kan vi eventuelt selge en bytteenhet, forklarer Hall-Henriksen.

Eplehuset: – Stor variasjon i kvalitet på uoriginale skjermer

En iPhone blir utsatt for utvendig inspeksjon med kamera hos Conmodo, før selve diagnostikken settes igang. Det brukes offisiell diagnostikkprogramvare fra Apple for å teste alt fra batteri til antennefunksjon. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I dag er Eplehuset den mest profilerte rene Apple-forhandleren i landet, og de åpner altså sin tilsvarende serviceløsning på førstkommende fredag.

– Vi får det nødvendige utstyret og delelageret på plass i vårt nyetablerte servicesenter i Storgata 1 i Oslo sentrum denne uken, men har valgt å ikke markedsføre det aktivt ennå, forlarer kommunikasjonssjef Hallvard Opheim i Eplehuset.

Foreløpig er det imidlertid kun Oslo-baserte kunder som vil nyte godt av Eplehusets åpning.

– Vi er også i prosess for å se på mulighetene til å tilby dette andre steder i landet, uten at vi kan gå i detaljer på det helt ennå, fortsetter Opheim.

Eplehusets nye serviceavdeling i Storgata 1 i Oslo åpner for iPhone-reparasjoner på direkten førstkommende fredag. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Med tanke på mulig krøll med reklamasjon og garanti i etterkant nyanserer Opheim og Eplehuset det litt for oss.

– Når det gjelder iPhone som har gjennomgått uautorisert reparasjon eller inngrep så har dette i utgangspunktet ikke betydning for reklamasjonsretten. Det er likevel viktig å merke seg at det gjøres en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle av hvorvidt reparasjonen eller inngrepet er relatert til mangelen det reklameres på.

Problemene dukker opp så fort det oppstår trøbbel med selve den uautoriserte reparasjonen, eller delene som er satt inn i samtidig.

– Det som er verdt å ha i bakhodet da er at dersom det er gjennomført et uautorisert skjermbytte, og skjermen slutter å virke, så vil man ikke ha en gyldig reklamasjon hos selger eller produsent av telefonen.

– Ingen uautoriserte aktører har tilgang til originale skjermer og deler, og de er heller ikke utstyrt for kalibrering av skjermer etter bytte. Man vil likevel ha en reklamasjonsrett overfor aktøren som byttet skjermen.

– Dessverre ser vi ofte at en del useriøse aktører ikke kjenner til, eller ikke tar, dette ansvaret. Resultatet blir ofte at vi må gjøre nødvendig reparasjon eller ombytte, og at kostnaden for dette ofte lander på kunden. Vi ser også ofte en betydelig variasjon i kvaliteten på uoriginale skjermer, avslutter Opheim.

Men forutsatt at problemet du reklamerer på ikke har sammenheng med uoriginale deler som er satt inn, eller arbeidet som er gjort, skal den likevel dekkes av reklamasjonen fra produsent eller leverandør.

Digital Impuls: – Positivt at Apple velger å åpne opp

Digital Impuls er en av de få gjenværende vanlige butikkene du kan kjøpe alskens nerdekomponenter i, men de tilbyr også iPhone-reparasjoner. Foreløpig er de imidlertid ikke et autorisert verksted, slik Eplehuset og Conmodo blir. Foto: Jørgen Elton Nilsen, Hardware.no

Butikken Digital Impuls i Oslo har gjennom flere år vært en kjent tilbyder av lynservice på knuste iPhoner, men de er foreløpig ikke autorisert av Apple for denne typen reparasjoner. Det kan det imidlertid bli en endring på.

– Vi ser det som positivt at Apple velger å åpne for reparasjoner på direkten, ettersom en slik reparasjon vil videreføre garantien og øke kvaliteten på reparasjoner tilbudt rundtom i landet, forteller tekniker Eivind Lund hos Digital Impuls.

Lund forteller videre at Digital Impuls i Oslo også jobber mot å bli sertifisert av Apple, etter at butikken i Trondheim ble skilt ut av Digital Impuls. Der hadde de i utgangspunktet sertifisering for å ta imot Apple-produkter, men ikke for lynservice slik som det åpnes for nå.

– Vil dette påvirke prisene for reparasjoner hos dere?

– Vi har ikke tilgang til prisene fra Apple foreløpig. Prisene våre på slike reparasjoner påvirkes i stor grad av kostnaden på komponenten som må byttes. Men vi bruker per dags dato komponenter av veldig høy kvalitet, selv om de er fra en tredjepart, så vi tror ikke prisene vil endre seg i stor grad. Men vi kan naturligvis ikke si noe sikkert før endelig kost på deler fra Apple er avklart, forklarer Lund.



Her får du hjelpen

Det er foreløpig nyere iPhone-modeller som kan repareres på direkten, mens eldre enheter og annet Apple-utstyr må sendes inn. Vi spurte både Conmodo og Eplehuset spesifikt om iPad, og også Apples nettbrett må sendes inn. Disse kan altså ikke repareres på timen.

Eplehusets serviceavdeling tar imot vanlige henvendelser med ventetid i dag, men fra fredag vil det altså være noen av disse kundene som kan hente produktet sitt svært kort tid etter innlevering. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Modellene du kan få byttet skjerm på så fort er følgende iPhone-modeller: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7 og iPhone 7 Plus - altså de to siste generasjonene.

Eldre enheter, og andre modeller må i hovedsak sendes inn på vanlig måte. Men det kan likevel hende at andre typer reparasjoner kan utføres, så i den grad det kanskje dreier seg om reklamasjon kan det likevel være greit å spørre. Hvis Apple dekker reparasjonen sparer du i så fall penger sammenliknet med å gå til en av de andre lynservicebutikkene i nærheten.



Det er altså Eplehuset eller Conmodo WalkIn du bør besøke om du vil ha fikset en nyere iPhone raskt. Conmodo WalkIn planlegger å ha 25 butikker i Norden i løpet av de neste to årene, og de har startet med Oslo og Bergen, før Trondheim står for tur.

Hos Eplehuset er det foreløpig deres servicesenter i Oslo sentrum som er aktuelt, mens det altså kan dukke opp liknende løsninger i deres andre filialer etter hvert.

