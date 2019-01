Redmi Note 7 blir en råtassmobil til bare 1200 kroner

Kinesiske mobiler fra selskaper som Huawei og Xiaomi blir stadig mer populære i Europa og Norge. Redmi-serien har så langt vært noen av de rimeligste modellene fra Xiaomi, og ikke så utbredt som toppmodellene er her i Norden. Nå hopper serien ut av skyggen fra modeller som Mi Mix 3 og Mi A2. Den blir sitt eget merke samtidig som Redmi Note 7 lanseres.

Den nye telefonen ser ut til å kunne bli en virkelig prisbombe. I Kina vil den nemlig selges til drøyt 1200 kroner, og det med ganske så heftig innmat.

Stort batteri og kraftig prosessor

Batteriet er på hele 4000 mAh, altså like stort som i Galaxy Note 9. Prosessoren er naturligvis ikke fra aller øverste hylle - men det er slett ikke treig maskinvare som er valgt her. Snapdragon 660-brikken som står i telefonen brukes rett nok rimeligere mobiler - men sjelden i så billige telefoner som dette. Normalt dukker de opp i ting som Xiaomi Mi A2 eller Nokia 7 Plus.

Men ingen av disse telefonene er priset like lavt. Riktig nok gjelder det vårt marked, og ikke Kina. Men Mi A2-modellen er forholdsvis likt priset i Norge og i Kina, der den starter på omtrent 2000 kroner - altså nær det dobbelte av den nye Redmi-modellen.

Sett med norske forbrukerøyne er rettighetene ganske svake i resten av verden, Kina inkludert. Dermed er det kanskje spesielt imponerende at telefonen også selges med 18 måneders garanti i Kina, mot de vanlige tolv.

Slik ser de ulike variantene av Redmi Note 7. Foto: Redmi

Finnes i tre versjoner

Det har blitt svært vanlig for de kinesiske «utfordrermerkene» å lansere én modell i en rekke ulike spesifikasjoner. Noen går så langt som å lage varianter med ulike brikkesett i bunn, så som Meizu 16 og Meizu 16th, der forskjellen er Snapdragon-prosessor i 7- eller 8-serien.

For denne modellen er det bare tre varianter å velge i. Den rimeligste har 32 gigabyte lagring og 3 gigabyte RAM. Den mest påkostede har 64 gigabyte lagring og 4 eller 6 gigabyte RAM.

Ellers har telefonen 2,5D-glass, stor 6,3-tommers skjerm og USB-type C til lading. Et vanlig innslag på kinesiske mobiltelefoner er IR-senderen på toppen av telefonen som gjør at den kan fungere som fjernkontroll.

Noe usikkerhet rundt kamera

I utgangspunktet ble Redmi Note 7 markedsført som en telefon med 48-megapikslers kamera.

Nettstedet Gizmochina melder imidlertid at bildebrikken som først ble valgt, IMX586 fra Sony, ble byttet i en ISOCELL-brikke fra Samsung. Den markedsføres også som en 48-megapikslers løsning, men skal kun ha 12 megapikslers reell oppløsning. Den jobber seg opp til 48 megapiksler ved bruk av oppskaleringsteknikker.

Uansett snakker vi om voldsomme mengder telefon for pengene, og gitt at den prismessig er så mye rimeligere enn en telefon som koster det samme i Norge og i Kina, kan man håpe på at den vil finne veien også til våre områder uten bli så mye dyrere enn den er i hjemlandet.

En global utgave av Redmi Note 7 er ikke klar ennå, og dermed får vi foreløpig ikke svar på om modellen faktisk dukker opp her. Men én av ambisjonene til det nyslåtte Redmi-merket er å tre inn i nye markeder.

