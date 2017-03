Reagerer på kunstig høye førpriser hos nettbutikken Stayclassy.no

Nettbutikken Stayclassy.no beskyldes for å drive ulovlig prismarkedsføring. I en generell klage til Forbrukerombudet før jul i fjor, skriver Simen Sporstøl Mork blant annet at Stayclassy.no har produkter som er på tilbud så og si hele tiden, uten at varene er blitt solgt til den førprisen varene oppgis å ha kostet.

Etter at Tek i forrige uke tok kontakt med daglig leder i Stayclassy, Thomas Holstad, har selskapet nå fjernet alle førprisoppføringer fra nettsidene sine. Holstad har i e-poster til Tek avstått fra å gi ytterligere opplysninger i sakens anledning.

Har fulgt med på Stayclassy.nos prismarkedsføring i flere år

Simen Sporstøl Mork studerer for tiden til en Bachelorgrad i varehandelledelse (Retail Management) ved BI i Bergen. 21-åringen sier til Tek at han ikke har handlet varer hos Stay Classy selv, men sier han har fulgt med på hvordan nettbutikken annonserer varer i snart to år.

Sporstøl Mork ønsker å rette oppmerksomheten mot det han mener er uetisk og ulovlig handelspraksis, og han reagerer spesielt på at markedsføringen virker å rette seg mot yngre målgrupper.

– Butikken retter seg mot ungdommer som er et lett mål, derfor mener jeg det er viktig at noe skjer slik at ikke alle som handler der blir lurt videre, sier han.

– Det er ikke er lov å ha tilbud på varer som nettopp er kommet inn. Varene må ha vært i reelt salg i halvannen måned før de kan være på tilbud. Jeg har fulgt utviklingen på Prisguide.no og Prisjakt.no, og det er tydelig at Stayclassy.no annonserer varer på tilbud med en gang de kommer inn, sier Sporstøl Mork.

Det aktuelle produktet som trekkes frem i klagen er ståhjulingen Classywalk Standard.

– Høy førpris er et attraktivt budskap

Fagdirektør i Forbrukerombudet, Jo Gjedrem, sier til Tek at villedende prismarkedsføring er et utbredt problem, særlig innenfor enkelte bransjer, og at brudd på reglene i markedsføringsloven er alvorlig.

Fagdirektør i Forbrukerombudet, Jo Gjedrem. Foto: Forbrukerombudet

– Vi ser at å reklamere med høy førpris er et veldig attraktivt budskap overfor forbrukerne. Det er lett å forstå at folk kan føle seg villedet, sier Gjedrem.

Han opplyser at Forbrukerombudet foreløpig ikke har tatt opp sak med Stay Classy. Det skyldes at Forbrukerombudet har svært mange saker på pris om dagen, og er nødt til å prioritere. Det er flere vedtak på gang, og Forbrukerombudet har valgt å konsentrere oppmerksomheten mot noen bransjer der problemet med villedende prismarkedsføring er større enn i andre bransjer, blant annet i sports-, møbel- og elektronikkbransjen.

Forbrukerombudet vil derfor ikke gå videre med klagen fra Sporstøl Mork på det nåværende tidspunkt, men utelukker ikke at de vil se nærmere på saken.

– Vi har svart klager at vi ikke har prioritert å ta opp akkurat denne saken i denne omgang, men at det kan bli aktuelt å se på det senere, sier Gjedrem.

– Selvfølgelig er det litt kjipt at Forbrukerombudet sier de ikke går videre med dette. Men jeg kommer ikke til å bruke mer tid på dette nå, all den tid henvendelsene til Forbrukerombudet bare blir henlagt, sier Sporstøl Mork.

Prisavslaget må være reelt

I skrivende stund ligger Classywalk Standard (2017 modell) ute på salg på Stayclassy.no for 1799 kroner. Førprisen oppgis å være 4190 kroner på forsiden, men på produktsiden ligger en annen førpris som er ennå høyere, 4690 kroner.

Men ifølge data fra Prisjakt.no er den høyeste prisen Classywalk Standard er blitt solgt for siden november i fjor bare 3290 kroner. Altså omlag tusen kroner mindre enn det Stayclassy.no hevder førprisen har vært. I tillegg viser statistikken at prisen på Classywalk Standard i flere omganger har fluktuert mellom 2490 og 3290 kroner.

Førprisen på Stayclassy.no oppgis å være langt høyere enn det oversikten fra Prisjakt.no viser. Foto: skjermdump stayclassy.no 28.02.17.

– Om man oppgir en førpris, må varen ha vært solgt for denne prisen i perioden før salget startet. Det er ikke nok at du har prøvd å selge noe til en viss pris, varen må faktisk være solgt for den prisen. I tillegg er det laveste førpris som må oppgis som førpris, sier Gjedrem.

– Kunden må kunne stole på at prisavslaget er reelt, sier han.

I følge Markedsføringslovens paragraf 6 og 7 er det ikke lov å drive urimelig eller villedende markedsføring overfor forbrukere. Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring slår fast at for å kunne markedsføre en vare med at den er på tilbud eller på salg, forutsetter det at varen har vært i reelt salg til den oppgitte førprisen i minst seks uker.

Truer Tek.no med søksmål

Tek har i en epost til daglig leder i Stay Classy, Thomas Holstad, bedt om en kommentar og gitt ham anledning til å imøtegå påstandene som fremsettes i saken.

Holstad svarer med å true Tek.no med søksmål dersom det blir fremsatt påstand om noen form for ulovlig eller klanderverdig virksomhet fra Stayclassy AS sin side i denne artikkelen.

Likevel skriver han følgende:

«Indekseringen av våre produkter mot prisjakt.no / prisguide.no fungerer ikke, vi er per i dag kontakt med begge aktører om få til indekseringen av produkter og priser til å fungerer slik at forbrukere kan få opp produktene våre riktig på disse sidene da vi er svært positive til sider som hjelper forbrukeren med å velge riktige vare, til riktig pris.»

Tek har forsøkt å kontakte Prisjakt.no for å innhente kommentarer og ytterligere informasjon om prisutviklingen, men har så langt ikke fått noen tilbakemelding fra selskapet.

Fjernet alle førpriser

I en oppfølgende epost til Stayclassy ber vi på nytt om svar på hvordan prisutviklingen for Classywalk Standard faktisk har sett ut. Thomas Holstad skriver følgende svar i en epost til Tek: «Vi jobber med vårt tilsvar til Forbrukerombudet og har ingen kommentarer utover det.»

Likevel, etter at Tek tok kontakt med Stayclassy i forrige uke, og før denne saken ble publisert, ser vi nå at alle førpriser er fjernet fra Stayclassy.nos nettsider.

