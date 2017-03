Razers spillbærbare beist har blitt enda bedre

Razer gir stadig sine Blade-modeller nye vitamininnsprøytninger, og i fjor høst kom det en ny og skikkelig heftig utgave av den spillbærbare modellen Blade Pro. Nå melder Razer at enda en ny og oppgradert versjon av Blade Pro har ankommet.

Den nye utgaven er ganske lik den forrige, men med én viktig nyhet. Maskinen skal nemlig være den første mobile enheten med full THX-sertifisering, ifølge Razer selv.

Dette innebærer i praksis at PC-en møter rigide tekniske krav til både bildekvalitet og lydkvalitet, som altså er ment å levere enda bedre opplevelser for spillerne. Mer konkret skal PC-en ha blitt grundig testet for blant annet fargepresisjon og stabilitet i bildet.

Det bør naturlig nevnes at Razer kjøpte THX i fjor, så denne oppgraderingen kom ikke som en veldig stor overraskelse.

Har også ny prosessor

Foto: Razer

På lydsiden innebærer sertifiseringen at PC-en har gjennomgått omfattende tester når det gjelder blant annet forvrengning, crosstalk-forstyrrelser og frekvensrespons. Razer skal ha samarbeidet tett med THX i arbeidet, noe som trolig ikke har vært særlig vanskelig med tanke på at Razer kjøpte THX i fjor.

I tillegg til dette har den nye Blade Pro-modellen også fått en ny prosessor under panseret. PC-en tar steget opp til Kaby Lake-arkitektur med en ny Intel Core i7-7820HK-brikke som kan overklokkes helt opp til 4,3 GHz.

Utover dette har maskinen mer eller mindre de samme spesifikasjonene som den forrige versjonen av Blade Pro. Det vil si at den har en 17,3-tommers skjerm med 4K-oppløsning og G-Sync-teknologi, opptil 32 GB minne og opptil 2 TB lagringsplass via to SSD-er.

Kostbar moro

Det høyst potente GTX 1080-skjermkortet er også fremdeles på plass, som lar deg kjøre 4K-oppløsning med 60 bilder per sekund. Ikke minst videreføres Razers nye lavprofils mekaniske tastatur, som først dukket opp på den forrige versjonen av Blade Pro, og som ifølge Razer skal gi den samme, gode nedtrykksfølelsen som tradisjonelle, mekaniske tastaturer.

Som før benytter nye Blade Pro Razers nye kjøleløsning som bruker en kombinasjon av interne vifter og dampkammere til å spre varmen effektivt på innsiden, og som samtidig er plassbesparende. Nye Blade Pro skal legges ut for salg i Europa i april til en startpris på 4500 euro, cirka 41 500 kroner. Den er altså ikke billig.

Mer informasjon finner du på produktsiden.

Vi testet nylig Microsofts hybridmaskin Surface Book »