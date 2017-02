Razers slipper elegant batteripakke til bærbare som også kan lade mobilene dine

Batteripakker, også kalt nødbatteri eller nødlader, er det som kjent svært mange av på markedet, men stort sett brukes de for å holde mobilen eller nettbrettet ditt i live. Nå som USB-C har begynt å bli litt vanligere har imidlertid Razer sett sitt snitt til å lage en nødlader for bærbare datamaskiner.

Den nye modellen heter helt enkelt Razer Power Bank, som de markedsfører spesifikt som tilbehør til sin Razer Blade Stealth-Ultrabook. Ifølge Razer er produktet «optimalisert» for maskinen, og skal gi den en batteritid på mer enn 15 timer. Den vanlige batteritiden på Razer Blade Stealth er oppgitt til 9 timer, så det er altså en økning på minst seks timer.

Brukbar størrelse og plass til mobiler

Det er imidlertid selvsagt ingenting i veien for å bruke batteripakken med andre typer bærbare PC-er også, vel å merke så lenge de kommer med USB Type-C-standarden, siden det er denne som benyttes av den nye batteripakken.

Razer Power Bank. Foto: Razer

Produktet har en ganske brukbar kapasitet på 12 800 mAh og kommer dessuten med to USB Type-A-porter som gjør at du for eksempel kan lade et par mobiltelefoner i tillegg til PC-din din. Quick Charge 3.0-teknologien er ellers på plass, som ifølge Razer skal gi Blade Stealth seks timer med batteritid med to timers ladetid.

Boksen er laget av lettvektig, CNC-frest aluminium med ytre dimensjoner på 125,5 mm x 78,2 mm x 23,4 mm, som skulle være lite nok til at du kan putte den i lommen. Vekten ligger på 335 gram.

Razer Power Bank skal lanseres i mars til en veiledende europeisk pris på 170 euro, cirka 1500 kroner. Nøyaktig norsk pris og tilgjengelighet er ennå ikke kjent.

(Via Engadget)