Razers nye spillmus kommer med knapper du kan bytte ut

Naga er navnet på en spillmusfamilie fra Razer med den egenskapen at de kommer med massevis av knapper til tommelen. I en pressemelding har Razer nå avduket en ny Naga-modell, den niende i rekken, og den kommer med en annen interessant egenskap.

Razer Naga Trinity, som den nye modellen heter, er nemlig en modulær spillmus som kommer med flere forskjellige paneler til tommelen som man kan bytte ut etter behov.

Tre tommelpaneler

Razer Naga Trinity. Foto: Razer

Musen har tre ulike paneler, hvorav ett er det tradisjonelle panelet med 12 taster som man også finner på tidligere Naga-modeller og som er tilpasset mer avansert MMO-spilling som for eksempel World of Warcraft. Om man velger dette oppsettet har man til sammen 19 programmerbare knapper til rådigheten på musen.

I tillegg kan man utstyre musen med et panel som inneholder syv knapper plassert som et hjul, som skal være bedre tilpasset actionfylte MOBA-spill, eller et panel som kun byr på to tommelknapper og dermed ligger litt nærmere de tradisjonelle spillmusdesignet.

Ellers byr Razer Naga Trinity på tekniske forbedringer siden sist, med en sensor som leverer oppløsning på 16 000 DPI og sporingshastighet på respektable 450 tommer per sekund. Musen er også utstyrt med Razers mekaniske knappebrytere og gummierte sidegrep.

Razer Naga Trinity skal bli tilgjengelig i løpet av første kvartal neste år til en europeisk pris på 120 euro, cirka 1100 kroner. Norsk pris og tilgjengelighet er ennå ikke kjent. Under kan du se en reklamevideo for den nye musen.

Her er vår store samletest av trådløse spillmus »