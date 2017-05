Razers nye spillmus får du med og uten en tråd

Spillutstyrprodusenten Razer har sluppet en ny mus, og som vanlig har den fått et giftig navn. Razer Lancehead kalles nyvinningen, som faktisk kommer i to versjoner – en trådløs og en kablet.

Med unntak av kabelen har de to musene identisk utseende, og har en design som passer like godt til begge hender. Fysisk listes en høyde på 38, lengde på 117 og bredde på 71 millimeter. Den trådløse er dog litt tyngre, med en vekt på 111 mot 104 gram.

Dette har selvfølgelig å gjøre med at den trådløse versjonen har et oppladbart batteri, som for øvrig skal sørge for at spillmusa holder det gående i omtrent 24 timer.

Etter det er det en enkel operasjon å koble den til den 2,1 meter lange USB-kabelen.

Finner den beste frekvensen

Racer Lancehead kommer med både trådløsdongel og kabel. Foto: Razer

Men hele poenget med en trådløs mus er at du nettopp skal slippe dette med kabel. Så til vanlig vil musa holde kontakten med datamaskinen på 2,4 GHz via den medfølgende dongelen.

Ifølge Razer benytter oppsettet seg av noe de kaller Adaptive «Frequency Technology», som visstnok betyr at den automatisk finner frekvensene i 2,4 GHz-båndet med minst interferens og kan bytte frekvens om det skulle være nødvendig.

Resultatet skal være at dataoverføringen mellom Razer Lancehead og PC-en er helt uten forsinkelser og «outperforms every other wireless gaming mouse», som det så fint heter i Razers pressemelding.

16 000 DPI

Begge musene har en lasersensor som visstnok byr på 16 000 DPI og 50 G akselerasjon. Men her skiller også den kablede og den trådløse Lancehead seg fra hverandre, ettersom den kablede kan skryte av en sporingshastighet på 450 IPS (inches per second) mot 210 IPS for den trådløse versjonen.

Versjonen med kabel har fått navnet Razer Lancehead Tournament Edition. Foto: Razer

Foruten akkurat dette byr de to modellene på de samme spesifikasjonene, som vil si 1000 Hz «polling rate», ni programmerbare knapper, direkte justerbar DPI-følsomhet og støtte for Razer Chroma-lys med 16,8 millioner fargemuligheter.

Knappene er for øvrig utstyrt med selskapets egne mekaniske brytere, som skal klare femti millioner klikk.

En annen ting er at den kablede versjonen har fått det fulle navnet Razer Lancehead Tournament Edition.

Og det er nettopp denne Razer Lancehead TE som skal først ut på markedet, med tilgjengelighet fra mai måned. Den norske prisen har vi ikke fått, men internasjonalt står den oppført til 90 euro.

Den vanlige Razer Lancehead er dog omtrent én måned unna, altså snakker vi nærmere juni for denne trådløse utgaven. Her er prisen satt til 150 euro.

(Kilde: Razer pressemelding)