Razers nye mobil avslørt?

Det gikk en stund rykter om at Razer skulle lansere en egen mobiltelefon, spesielt etter at de kjøpte opp mobilselskapet Nextbit. For et par uker siden ble dette bekreftet av selskapet selv, med en plakat som viste en mann som holdt det som umiskjennelig måtte være en telefon. Lanseringsdatoen fikk vi også i samma slengen: 1. november, altså i dag.

Selve telefonen fikk vi imidlertid se lite av, men nå, én dag før lanseringen, har vi ifølge ryktemølla fått en liten sniktitt.

Mobilselskapet Three UK i Storbritannia presterte nemlig å legge ut bilde og spesifikasjoner av telefonen én dag for tidlig, og dermed vet vi med ett langt mer om det som blir Razers første mobiltelefon. Sannsynligvis.

Første mobiltelefon med 120 Hz-skjerm

Dette bildet lekket på Three UKs nettside. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Den definitivt største nyheten ser ut til å komme på skjermfronten, der Razers nye telefon etter sigende blir utstyrt med et 5,72-tommers IGZO LED-panel med hele 120 Hz oppfriskningsrate.

Baksiden av Razer Phone.

Dette betyr at både spill, video og generell menynavigering vil ha anledning til å flyte langt jevnere og bedre over skjermen, enn dagens mobilskjermer som gjerne viser 30 eller 60 Hz.

Apple har også tatt en vri over samme tema, da de lanserte siste generasjon iPad Pro 10,5 med 120 Hz-panel. Apple var altså først ute med så raske paneler på en mobil enhet, men iPad-er er jo nettbrett. Razers telefon blir altså den første mobilen med dette på markedet, om ryktene stemmer. Skjermen til Razer skal også ha et utvidet fargerom, uten at vi vet så mye mer om dette.

Om ryktene stemmer vil telefonen ellers bli utstyrt med ganske så raffe spesifikasjoner:

Slik skal fremsiden av telefonen etter sigende se ut, med det 5,72 tommers store 120 Hz-panelet. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no Lyd : DOLBY Atmos-støtte, stereohøyttalere i front og ekstra DAC

: DOLBY Atmos-støtte, stereohøyttalere i front og ekstra DAC Skjerm : 5,72 tommer, IGZO LED,

: 5,72 tommer, IGZO LED, Minne : 8 GB (!)

: 8 GB (!) Batteri : 4 000 mAh, QuickCharge 4.0+

: 4 000 mAh, QuickCharge 4.0+ Kamera: Tvillingkamera bak, 12 + 12 megapiksler v/ f/1.75 og f/2.6 m/ zoom + 8 megapikslers frontkamera

Det er rimelig å anta at med slike spesifikasjoner, så vil prosessoren også bli en slugger – høyst sannsynlig Snapdragon 835-brikken fra Qualcomm.

Det minst raffe med telefonen ser egentlig ut til å bli designet. Her snakker vi om et rektangulært, sort og ganske kjedelig design, men så skal vi også ta alle rykter med en klype salt. I morgen får vi uansett vite langt mer, fra selskapets egen lansering.

(Kilde: Android Authority, GSMArena)