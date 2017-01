Razers kritikerroste mekaniske tastatur blir enda bedre

Vi har tidligere gitt svært gode skussmål til utstyrsprodusenten Razers mekaniske BlackWidow-tastatur, og nå kan selskapet melde at de har gitt modellen en aldri så liten oppgradering som de håper vil gjøre produktet enda et hakk mer attraktivt.

Nye BlackWidow V2, som den oppgraderte versjonen heter, er blitt begunstiget med både overfladiske og mer betydningsfulle forbedringer.

Det mest nevneverdige er at tastaturet nå kan fåes med de nye Razer Yellow-bryterne, i tillegg til de eksisterende Green- og Orange-bryterne.

Razers nye Yellow-brytere skal være ekstra stillegående. Foto: Razer

Lineære og stillegående

Razer Yellow er av den lineære typen, som innebærer at tastene gir et jevnt nedtrykk hele veien ned, uten taktil tilbakemelding. I tillegg til dette skal bryterne være stillegående, som kan være en fordel med tanke på at mekaniske tastaturer som kjent ofte produserer en del støy.

Yellow-bryterne skal også ha kortere vandring enn selskapets øvrige mekaniske brytere, uten at detaljene er spesifisert. Nedtrykkskraften ligger på 45 gram, som altså gjør tastene følsomme og ifølge Razer godt egnet til førstepersons skytespill og de hektiske MOBA-spillene.

Den andre endringen er at tastaturet nå kommer med en ny, magnetisk håndleddsstøtte inkludert som festes nederst på tastaturet. Som før kommer tastaturet med fargesprakende konfigurering av baklyset i form av Razers Chroma-teknologi, og tastene har som før en levetid på 80 millioner trykk.

Razer BlackWidow V2 skal bli tilgjengelig i disse dager til en europeisk pris på 190 euro. Norsk pris og tilgjengelighet er ennå ikke kjent. Mer informasjon kan du finne på produktsiden.

