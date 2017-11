Razers første mobil har 8 GB minne og verdens raskeste skjerm

Vi meldte nettopp at Razers første, ryktede mobiltelefon Razer Phone hadde lekket via et britisk mobilselskap. Nå er mobilen offisielt kunngjort via en pressemelding, og ikke overraskende viser det seg at de lekkede opplysningene stemte ganske bra.

Razer Phone er altså en mobil med et knippe ganske spesielle egenskaper. De mest nevneverdige er at den kommer med saftige 8 GB minne og en skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, som skal gjøre den til den raskeste mobilskjermen i verden.

I tillegg til dette har skjermen på Razer Phone en teknologi som tilsvarer FreeSync-teknologien vi kjenner fra spillskjermer til PC. Det vil si at mobilen synkroniserer grafikkprosessoren med skjermen på en slik måte at man hindrer riving i bildene når man spiller.

Razer Phone. Foto: Razer

Saftig lyd og godt batteri

Ikke minst skilter Razer Phone også med lydteknologien Dolby Atmos, som simulerer realistisk surround-lyd, og telefonen har også en 24-bits DAC som skal sikre solid lydkvalitet for de kresne. Alt i alt er det altså en mobil med stort fokus på multimediabruk Razer har snekret sammen.

Når det gjelder øvrige spesifikasjoner har mobilen en 5,7-tommers skjerm med en oppløsning på 1440 x 2560 piksler, toppbrikken Snapdragon 835 og 64 GB lagringsplass.

På kamerasiden skilter mobilen med dobbel kameraløsning med 12 megapiksler og henholdsvis f1.7 vidvinkellinse og 2x telefotolinje som man sømløst kan veksle mellom, og frontkameraet har 8 megapiksler. Heller ikke batteriet er noe å kimse av, og byr på solide 4000 mAh. Alle detaljene finner du på produktsiden.

Razer Phone vil ha en europeisk pris på 750 euro, litt over 7000 kroner. Ifølge Razers pressemelding skal mobilen bli tilgjengelig i både Sverige og Danmark, men Norge er foreløpig ikke på listen, så det er uvisst akkurat om og når den legges ut for salg her.

