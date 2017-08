Razers mest populære tastatur deles i to, og kutter vekk tall-knappene

Vi har allerede gitt gode skussmål til utstyrsprodusenten Razers mekaniske BlackWidow-tastatur, og tidligere i år ble tastaturet forbedret i form av den oppgraderte BlackWidow V2-modellen. I en pressemelding kunngjør Razer nå at tastaturet på nytt har fått en forbedring.

Den seneste manifestasjonen av tastaturet bærer det fulle navnet Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2, og er som navnet antyder spesifikt rettet mot folk som spiller dataspill på høyere nivå.

Det som først og fremst gjør den nye modellen ekstra velegnet for seriøse spillere er at det kommer med noe Razer kaller Instant Trigger Technology. Uten å gå i detalj om hva denne teknologien innebærer lover produsenten at dette er en ny løsning som skal sørge for null forsinkelse mellom aktivering av bryter og reaksjon.

Følsom bryter

Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2.. Foto: Razer

Dette er altså ment å gi spillere som opererer med små marginer en liten fordel i kampens hete. Ellers har den nye Tournament Edition-utgaven av tastaturet en kompakt form i kraft av å mangle talltastaturet på siden, som gjør det en smule enklere å dra med seg på konkurranser.

Tastaturet har også en ny, magnetisk håndleddsstøtte som skal gi enda mer komfort enn tidligere. Utover dette leveres tastaturet fremdeles med de tre valgfrie Razer-bryterne Yellow, Green og Orange, hvorav det særlig er førstnevnte som trekkes frem som ideell for spilling.

Razer Yellow-bryterne er av den lineære typen, som innebærer at tastene gir et jevnt nedtrykk hele veien ned, uten taktil tilbakemelding. De har et innslag på kun 1,2 millimeter og en nedtrykkskraft på 45 gram, som gjør tastene følsomme og ifølge Razer godt egnet til førstepersons skytespill og de hektiske MOBA-spillene. I tillegg er bryterne stillegående.

Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 skal bli tilgjengelig denne måneden, og den europeiske prisen ligger på 150 euro. Norsk pris foreligger i skrivende stund ikke. Les mer på produktsiden og se reklamevideo under.

