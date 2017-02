Razer kjøper mobilprodusent

Spillutstyrsprodusenten Razer, mest kjent for alskens spillmus, tastaturer, lydprodukter og den smekre bærbare datamaskinen Razer Blade, har nå gått hen og kjøpt smartmobilprodusenten Nextbit.

Razer overtar selskapet med alle ansatte, som ifølge Nextbits adm.dir. Tom Moss skal fortsette å gjøre det de allerede gjør – altså lage mobiltelefoner- og tjenester.

Men samtidig legger Nextbit sitt eneste produkt hittil, nemlig «cloud-mobilen» Robin på is, etter å ha lovt å følge opp med oppdateringer og sikkerhetfikser i ett år til.

Razer-merket mobil på vei?

Min-Liang Tan, toppsjef i Razer, har nettopp fått seg en smartmobilavdeling å styre med. Foto: Razer

Nå vet vi selvfølgelig ikke hva Razer har planer om, for over de siste årene har de blant annet prøvd seg på alt fra spillnettbrett og smartarmbånd til VR og heftige bærbare prototyper.

Og i fjor høst kjøpte de lydselskapet THX – i hovedsak for merkenavnet.

Men med tanke på at tidligere Nextbit på mange måter fremdeles skal få gjøre sin egen greie, håper vi jo at det med tid og stunder vil være snakk om en lekker smartmobil med Razer-logoen på.

Gjerne med mye av den kvaliteten og innovasjonen som selskapet har klart å dytte inn i Razer Blade og visse andre produkter.

For ikke å glemme at det da vil være et produkt vi gjerne vil se i norske butikkhyller – noe som ikke har vært tilfelle med den nevnte Razer Blade.

Som nå også finnes i en «Pro»-utgave:

(Kilde: TechRadar)