Razer skal trolig snart avsløre sin aller første mobiltelefon

Razer er desidert mest kjent for sine spillrelaterte PC-produkter, men etter at selskapet kjøpte mobilprodusenten Nextbit tidligere i år begynte folk naturlig nok å lure på om Razer hadde planer om å utvide repertoaret sitt med mobiler. Nå ser det ut til at nettopp dette er i ferd med å skje.

Som blant andre 9to5google melder la Razer nylig ut en Twitter-melding hvor de skrev at deres «største avduking» skal finne sted den 1. november, altså om et par uker.

Meldingen er heller sparsom og åpenbart designet for å pirre nysgjerrigheten, men bildet som følger med kunngjøringen viser en person som tilsynelatende holder en mobiltelefon.

Spill-mobil?

Mobilen på bildet holdes horisontalt, som ser ut til å indikere et spillrettet produkt, men utover dette er det altså ikke mye som kan leses ut av Razers Twitter-teaser. Hvorvidt det dreier seg om en mobil i det hele tatt er for ordens skyld heller ikke på noe måte bekreftet, men med tanke på oppkjøpet av mobilprodusenten Nextbit kan det nok anses som sannsynlig.

Nextbit er et relativt ukjent selskap som hittil primært har produsert mobilmodellen Robin, en billig, Android-basert modell som skiltet med sømløs oppkobling mot nettskyen for å hindre at man går tom for lagringsplass. Selskapet opplyser på hjemmesiden sin at støtten for Robin nå har opphørt, med lenke til Razers sine hjemmesider.

Akkurat hva Razer nå har i ermet, og hvorvidt det har noe nå gjøre med Nextbit-oppkjøpet i det hele tatt, gjenstår altså å se den 1. november. Dersom du er interessert kan du for øvrig allerede nå legge igjen e-postadressen din på en egen side hos Razer for å få oppdateringer.

Razer slapp en spillmus med «clutch» til tommelen »