Den lekre spill-PC-en fra Razer har fått en saftig oppgradering

Razer er et kjent navn i spillkretser og kommer stadig med nye utgaver av sine spillrettede PC-er. I fjor høst kom selskapet med en solid oppgradering av sin Blade Pro, og nå melder selskapet at «lillebroren» Blade også får en kraftig overhaling.

Nye Blade, som altså har en 14-tommers skjerm, har nemlig omsider blitt oppgradert med Intels nye Kaby Lake-prosessorer, men det er på langt nær alt den nye maskinen skjuler av nyheter.

Foto: Razer

4K-oppløsning

Det mest nevneverdige er nok at Razer Blade nå kan fåes i en utgave med 4K-skjerm, altså oppløsning på 3840 x 2160 piksler. Om du ikke har behov for dette kommer den som før også med full HD på 1920 x 1080 piksler.

Under panseret har maskinen ellers et skjermkort av typen Nvidia GTX 1060 med 6 GB minne. Det skal nevnes at dette kortet ikke er i det mest 4K-vennlige sjiktet, så ikke forvent veldig høy bildeoppdateringsfrekvens i 4K-oppløsning.

Ellers er 16 GB hovedminne på plass, og på lagringssiden kan man velge mellom en SSD på 256 GB, 512 GB eller 1 TB. Prosessoren er en firekjerners Intel Core i7-7700HQ på 2,8 GHz.

Foto: Razer

4K-utgaven ikke tilgjengelig ennå

Tilkoblingene omfatter HDMI 2.0, tre USB 3.0-porter og Thunderbolt 3 via USB Type-C. De ytre dimensjonene ligger på 345 mm x 235 mm x 17,9 mm, og startvekten er på 1,95 og 1,86 kilogram for henholdsvis 4K- og HD-versjonen.

HD-utgaven skal være tilgjengelig i disse dager i Europa, mens 4K-versjonen kommer i løpet av andre halvdel av året. Startprisen er på 2149 euro, men den spesifikke norske prisen er ennå ikke kjent. Da vi pratet med Razer-sjefen Min-Liang Tan tidligere i år gjorde han klart at det norske markedet ikke er glemt, og at han håpet Razer kunne selge direkte via norske importører i løpet av året.

