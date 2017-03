Raspberry stormer forbi Commodore 64

De siste fem år har du kunnet kjøpe Raspberry Pi – det lille ett-korts-systemet som gir deg uante muligheter til å lage din egen PC. Nå viser det seg at salget har gått langt bedre enn man kanskje skulle tro, melder selskapet i en pressemelding.

Under en bursdagsfest for å markere femårsdagen for Raspberry Pi, kunne selskapets Eben Upton fortelle at de nå hadde nådd en imponerende milepæl:

– Vi er nå den tredje mest populære dataplattformen for generelt bruk etter Mac og PC.

Har passert en legende

Med andre ord har Raspberry Pi tatt over tredjeplassen fra legendariske Commodore 64, som i skrivende stund har minst 12,5 millioner solgte eksemplarer. Vi skriver minst, fordi det fortsatt debatteres hva det nøyaktige tallet er, men det estimeres at antallet ligger mellom 12,5 og 17 millioner solgte eksemplarer.

Raspberry tar i så fall sikte på det laveste av estimatene, og likevel er jo et imponerende antall enheter – selv om det må sies at Commodore 64 kostet betydelig mer, hvor prislappen i starten var hele 595 dollar i 1982, og senere ned til 149 dollar i 1985. Justerer vi litt på for inflasjon ville de kostet henholdsvis 1500 og 337 dollar i dag. Raspberry Pi koster til sammenligning bare et par hundrelapper.

Flere konfigurasjoner

På lik linje som Commodore, så har også Raspberry PI blitt solgt som flere ulike konfigurasjoner. I pressemeldingen fra selskapet viser de til et diagram som viser hvilke av de ulike konfigurasjonene som har vært mest populære:

Raspberry Pi 3B (30%) Raspberry Pi 2B (23%) Raspberry Pi B (23%) Raspberry Pi B+ (15%) Raspberry Pi Zero (4%) Raspberry Pi A+ (3%) Raspberry Pi A (2%) Raspberry Pi Zero W (1%)

Raspberry Pi er nå altså forbi den gamle legenden på listen over generelle dataplattformer. Likevel har de fortsatt en lang vei å gå før de klarer å ta skalpen til en av de to øverste på listen – nemlig Apples Mac-maskiner og Microsofts Windows-PC-er.

Aldri hørt om Commodore 64?

