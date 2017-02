Qualcomms nye VR-briller skal bringe hendene dine inn i VR-verdenen

Nesten alle store teknologiaktører har en finger med i VR-utviklingen, inkludert mobilbrikkeprodusenten Qualcomm, som tidligere har lansert sin egen referanseplattform for VR-briller. I en pressemelding kunngjør Qualcomm nå at de har en ny og enda mer avansert VR-satsing på gang.

Selskapet har nemlig lansert en ny referanseplattform for utviklere som baserer seg på selskapets nye topprosessor Snapdragon 835. Plattformen gjelder altså for mobile VR-briller som brukes alene, og ikke mobiltelefonbaserte løsninger som Samsung Gear VR.

God oppløsning og øyesporing

I tillegg til Snapdragon 835-innmaten har brillene en oppløsning på 2560 x 1440 piksler fordelt på to øyne. Til sammenligning viser HTC Vive og Oculus Rift 1080 x 1200 piklser til hvert øye. Plattformen byr også på et stereokamera i front, alle de nødvendige bevegelsessensorene og ikke minst sporing av øynene.

Med Leap Motion-teknologien kan du bruke hendene dine på en naturlig måte med mobile VR-briller. Dette er et urelatert illustrasjonsbilde fra Leap Motion. Foto: Leap Motion

Brillene har innebygget 4 GB minne og 64 GB flashminne for lagring, mens tilkoblingene omfatter Wi-Fi, Bluetooth og USB Type-C. En pekeplate befinner seg på høyre siden av hodesettet.

Bringer hendene inn i VR-verdenen

Det som imidlertid er mest verdt å merke seg er at Qualcomm ønsker å integrere den mye omtalte sensorteknologien fra Leap Motion i sin mobile VR-satsing. I en separat pressemelding kunngjør selskapet nemlig at de har inngått samarbeid med nettopp Leap Motion.

Samarbeidet innebærer å utvikle en løsning som gjør det mulig med presis sporing og overføring av brukernes hender inn i VR-verdenen. Dette skal ifølge Qualcomm føre til naturlig interaksjon med de virtuelle omgivelsene, og vil «sette en ny standard» når det gjelder den mobile VR-teknologien.

Ennå er det altså kun snakk om et referansedesign og ikke et faktisk, fysisk produkt, men i den grad produsenter vil melde sin interesse for konseptet kan den mobile VR-teknologien med dette ta et stort steg frem.

