Produktet Apple «aldri» greier å levere

Da Apple med sin sedvanlige brask og bram lanserte iPhone 7 og iPhone 7 Plus for et halvt år siden, trakk de også sløret av et par trådløse ørepropper. «AirPods» fikk mye – og berettiget – oppmerksomhet i ukene som fulgte, men så begynte problemene. Først drøyde det litt med salgsstart, og så kom nyheten om at proppene faktisk var utsatt på «ubestemt tid».

Deretter gikk forsinkelsene slag i slag, og det var bare med nød og neppe av vi faktisk fikk tak i et testeksemplar en gang før jul. For selv om Apple lovte at leveringene nå skulle være under kontroll, gikk det ikke lang tid før Apple igjen måtte ut og hardnakket gå i mot påstander om at proppene var en eneste stor flopp. Da slet de også med etterspørselen.

Ikke det at etterspørselen nødvendigvis var så voldsomt enorm; det var kanskje heller produksjons- og -bruksproblemer som sakket ned prosessen. Det var jo grunnen til at Apple i første omgang utsatte salget.

42 ganger lenger leveringstid enn iPhone 7

AirPods har god batteritid takket være etuiet. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Nå, godt over et halvt år etter lansering, er leveringstiden på AirPods på Apples hjemmesider oppgitt til 6 uker – eller hele 42 dager, om du vil. Og det er før produktet er klart for utsending – altså ikke når den nødvendigvis er deg i hende. Til sammenligning er samtlige av Apples andre produkter tilgjengelige innen et par dager.

iPhone 7 og 7 Plus er for eksempel tilgjengelige med én dags leveringstid, uavhengig av både finish og lagringsplass. I starten av salget var det svært stor mangel på spesielt den gagatsvarte utformingen, samt 256 GB-versjonene av Apples telefoner – men dette greide de å løse.

Så hvorfor da ikke AirPods?

Sammenkoblingen med iPhone fungerer godt – her er Apple klasseledende slo vi fast i vår test. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Dette er et spørsmål såvel teknologipressen som forbrukere – og kanskje Apples egne utsendte her til lands – har stilt seg. For er det noen som burde ha kontroll på produksjonslinjene sine, så er det Apple. Som PhoneArena så fint poengterte det:

– Enten er det ekstremt høy etterspørsel som sakker leveringen, eller så har Apple produksjonsproblemer. Men med tanke på Apples ekstremt gode erfaring med fullskalaproduksjon (...) kan man jo spørre seg om det er noe annet som gjør at AirPods ikke er å få tak i, skriver nettsiden.

De påpeker også at prisen, funksjonaliteten og den relativt gode batteritiden i det svært kompakte designet er noe mange helt garantert ønsker seg – men da må jo proppene også faktisk kunne kjøpes.

Da hjelper det hverken at Apple nå hjelper deg med å finne en propp om du skulle rote den bort eller at de påstår at «AirPods er en kjempesuksess».

Vi har nådd ut til Apple for en kommentar, og vil oppdatere saken med et eventuelt svar.

Vi er noen av de få heldige som har fått høre på AirPods:

