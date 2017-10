Problemer med iPhone X' ansiktsskanning kan føre til mangel på telefonen

En av de store nyhetene som Apples kostbare toppmodell iPhone X hadde å by på var ansiktsskanningsteknologien Face ID, men nå ser det ut til at denne løsningen ikke er så enkel å få på plass som Apple kanskje hadde håpet.

Avisen Wall Street Journal har nemlig vært i kontakt med kilder som hevder at Apple har støtt på trøbbel med modulene som Face ID-løsningen består av, noe som i verste fall kan føre til leveringsproblemerfor den formodentlig ettertraktede telefonen.

iPhone X. Foto: Apple/Skjermdump

Krevende sensormodul

Problemene skal bestå i at den ene modulen som Face ID-teknologien består av er vanskeligere og mer tidkrevende å sette sammen enn den andre. Face ID er bygget opp av to ulike moduler, hvorav én projiserer de infrarøde punktene og én leser av mønstrene.

Siden løsningen er avhengig av at det produseres et likt antall av begge modulene kan problemene altså føre til et underskudd på iPhone X ved lansering av telefonen.

Det har allerede tidligere dukket opp indikasjoner på at det vil oppstå mangel på iPhone X. Som nettstedet MacRumors meldte nylig har analysebyrået KGI Securities spådd at det sannsynligvis ikke vil oppstå balanse mellom tilbud og etterspørsel før et stykke utpå nyåret på grunn av uspesifiserte «begrensninger» i leveringen av komponenter.

Med de tekniske utfordringene knyttet til byggingen av Face ID-modulen kan leveringsproblemene til iPhone X altså bli ytterligere forverret. iPhone X kan forhåndsbestilles fra 27. oktober og skal bli tilgjengelig i butikk fra 3. november her i Norge.

Ikke alle er like begeistret for Face ID: Amerikanske senatorer frykter at teknologien byr på personvernutfordringer »

(Via MacRumors)