Power avslører Huaweis nye toppmodell

Huaweis kommende toppmodell, P30 Pro, er ventet å avsløres førstkommende tirsdag, om 6 dager, foran en ventende verdenspresse i Paris. Men allerede i dag lå telefonene ute på Powers nettsider. Etter at Tek.no tok kontakt har produktsidene blitt tatt ned, men skjermdumper fra sidene ser du i bildegalleriet nederst i saken.

Både P30 og P30 Pro ble avslørt, med pris, spesifikasjoner og full produktinformasjon. I beskrivelsen av telefonen får vi også svar på det viktigste som Huawei selv har hintet til i lang tid - nemlig zoom-funksjonen på telefonen. Det er snakk om en fem ganger optisk zoom som brukes til å gi ti ganger såkalt hybridzoom.

Hybridzoomen kjenner vi fra tidligere Huawei-telefoner som har hatt tre gangerr optisk zoom og ti ganger hybridzoom. Løsningen har fungert meget godt i disse tidligere produktene.

To varianter

Her er listen over andre viktige egenskaper slik Power presenterer den:

6,47" OLED-display

Hovedkamera: 40 MP + 20 MP + 8 MP + TOF kamera

Frontkamera: 32 MP

Kraftig prosessor gir silkemyk brukeropplevelse uten etterslep

4 200 mAh batteri med støtte for hurtiglading

Omvendt trådløs lading

Fingeravtrykksleser under skjermen

IP68-vurdering: Vann- og støvtett design

Forøvrig skal telefonen komme i to utgaver, henholdsvis med 128 og 256 gigabyte lagringsplass. Det er enten 6 eller 8 gigabyte RAM i disse, avhengig av hvilken lagringsmengde du velger.

På lager allerede

Ingen av Powers butikker har telefonen på lager, men den står oppført som «På nettlager». Dermed kan vi nok vente oss at den dukker opp ganske raskt i butikkene etter lanseringen nå på tirsdag.

Prismessig legger P30 Pro seg 500 kroner under Samsungs Galaxy S10, hvis Powers informasjon holder seg til etter lansering. Det betyr at den billigste Pro-varianten vil koste 9000 kroner, mens den dyreste vil koste akkurat 10 000.

Også en rimeligere utgave av P30 er på vei. Den vil koste 7000 kroner og lik ner veldig på storebror Pro. Men ut fra Powers nettsider ser det ikke ut til at den blir utstyrt med det kraftige zoom-kameraet som den heftigste har.

Sikker ansiktslås blir borte?

Frem til nå har det vært åpning for litt tvil omkring ansiktslåsen på telefonen. Mate 20 Pro har nemlig en busslomme øverst i skjermen som har gitt oss en forholdsvis sikker ansiktslås som likner på den du finner i iPhone X- og Xs-modellene.

Ut fra informasjonen som ligger ute hos Power nå ser det ikke ut til at P30 Pro har hverken sensorene eller noen sikker ansiktslås.

P30 Pro ser imidlertid ut til å få like stor skjerm som Mate 20 Pro, og vokser altså litt sammenliknet med fjorårets P20 Pro. En annen ting som vokser er oppløsningen i frontkameraet. Her hopper Huawei fra 24 til 32 megapiksler. Det er et spennende hopp, ettersom frontkameraet er ett av punktene der konkurrenten Galaxy S10 er svært sterk.

Den vanlige P30-modellen vil få skjerm på 6,1 tommer og blir dermed litt mindre enn Pro-varianten.

Vi tok kontakt med Anders Bigseth som er presseansvarlig i Huawei. Han ønsket ikke å kommentere hendelsen, som altså skjer en knapp uke før telefonene skal lanseres på en pressekonferanse i Paris.

Vi har kontaktet Power for kommentar, men vi har så langt ikke fått svar. Artikkelen oppdateres.

Også Galaxy S10 lekket i Norge

Vårens toppmodell fra Samsung lekket også i Norge. Da S10 først fikk hilse på norske forbrukere fikk vi kanskje ikke like mange detaljer, men det ble spektakulært likevel. Hele Samsungs reklamefilm for flaggskipet ble nemlig vist to ganger på morgenkvisten hos TV2.

TV2 tok på seg ansvaret for å ha sendt videoen før lansering. Reklamen gikk deretter verden rundt.

