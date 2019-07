Porsche viser frem prototypen av Taycan for første gang

De har vært sett på veier rundt omkring i verden, men Porsche har foreløpig ikke vist frem sin kommende elbil Taycan for folk flest med unntak av noen bilder de sendte ut i mars. Inntil nå.

Porsche har nemlig tatt med seg prototypen av bilen til Shanghai, hvor den har foretatt sine første «offisielle» demorunder på Porsche Experience Centre.

I den forbindelse slapp Porsche en del nye bilder av prototypen, som fortsatt har en del kamuflasje – og eksosrør, tross at den altså kun kjører på strøm.

«Triple Demo Run»

Bilen ble kjørt på demorunden av den kinesiske racersjåføren Li Chao, som blant annet noterte at den var «kompromissløst sporty» og «overraskende behagelig».

Taycan-prototypen skal videre vises frem på Goodwood Festival of Speed i England i starten av juli, og deretter på ABB FIA Formula E Championship i New York uken etter, i det Porsche kaller en «Triple Demo Run».

Porsche har tidligere sagt at bilen vil ha tilbakelagt seks millioner testkilometer rundt omkring på kloden før den slippes på markedet. Vi fikk sågar et lite glimt av bilen i Oslo tidligere i år.

Eksosrørene er fortsatt på plass på prototypen. Foto: Porsche

600 hestekrefter, 350 kilowatt hurtiglading

Bilen skal vises frem i produksjonsversjon i september, før den altså skal leveres til kunder mot slutten av året. Porsche har varslet at den vil få over 600 hestekrefter, en toppfart på 250 kilometer i timen og vil gjøre 0-100 kilometer i timen på under 3,5 sekunder.

Taycan vil også sannsynligvis bli den elbilen på markedet som vil kunne lades aller raskest. Den tar nemlig i bruk et 800-volts-system som åpner for lading med opptil 350 kilowatt.

Endelig batteristørrelse og rekkevidde er ikke kjent, men Porsche har tidligere sagt at de sikter på over 500 kilometer rekkevidde. Bilen skal kunne lades til 80 prosent, altså rundt 400 kilometer rekkevidde, på bare 15 minutter.

Foto: Porsche

Slapp designskisser

Bare for noen dager siden slapp selskapet også designskisser og enkelte nye detaljer om bilen.

Blant annet snakket designsjef Michael Mauer om hvordan de hadde konstruert det de kalte «fotgarasjer» for å få til en komfortabel sitteposisjon selv om bilen er så lav som den er.

Mauer fortalte også at de hadde plassert frontlyktene inne i luftinntaket for å optimalisere aerodynamikken på bilen, som igjen vil gi bedre rekkevidde.

Porsche slapp før helgen designskisser av det som skal bli produksjonsversjonen av Taycan. Foto: Porsche

Hadde nesten 2000 allerede i fjor

Vi har søkt administrerende direktør Morten Scheel i Porsche Norge for oppdaterte tall, men han opplyste allerede i mai i fjor at de hadde 1 860 reservasjoner på bilen i Norge, en reservasjon som krever et depositum på 20 000 kroner.

Prisen er foreløpig ikke kjent, men det har vært estimert en startpris på rundt 85 000 dollar i USA. Det er det samme som Tesla Model S i Long Range-versjon koster, en bil som i Norge koster ganske nøyaktig 800 000 kroner.

Nylig ble det også kjent at Porsche planlegger en elektrisk versjon av SUV-en Macan.