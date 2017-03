Pixel-problemene fortsetter: Nå opplever brukere trøbbel med mikrofonen

Googles-telefonen Pixel fikk en varm mottakelse de fleste steder, inkludert her på bruket, men i kjølvannet av lanseringen har det begynt å dukke opp rapporter om en rekke tekniske problemer med telefonene. Nå meldes det om enda mer trøbbel, skriver blant andre Android Police.

På både Googles støtteforum og Reddit melder nemlig et høyt antall brukere at mikrofonen på Pixel-telefonene fusker og i en del tilfeller slutter helt å fungere. Problemene omfatter én eller flere av Pixel-telefonenes tre mikrofoner.

En Google-representant svarer i tråden at de er klar over problemet og at det mest sannsynlig enten dreier seg om det han kaller en «liten sprekk» i loddingen til lydkodeken eller rett og slett defekte mikrofoner.

Kan skyldes svak lodding

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ifølge representanten er ikke Google klar over noen programvarerelaterte feil som kan gi de nevnte symptomene, så en oppdatering vil altså trolig ikke fikse problemene. I stedet anbefales det at man kontakter butikken hvor man kjøpte telefonen, eller Google selv, dersom man kjøpte telefonen derfra, for å få tilsendt en ny telefon.

Selskapet opplyser at de har styrket loddingene på Pixel-telefoner som er produsert siden januar måned, slik at telefoner som er bygget de siste par månedene trolig vil være fri for mikrofonproblemer. For modeller produsert før denne perioden skal problemet kun gjelde for under én prosent av Pixel-telefonene, ifølge Google selv.

Dersom selskapet har rett i dette er problemene altså ikke spesielt utbredt. Dette er imidlertid bare det siste av en rekke tekniske feil som er blitt rapportert den siste tiden. Brukere har tidligere meldt om problemer med både lyden, kameraet, vilkårlig frysing og med at mobilene plutselig slår seg av. En del av disse problemene har vist seg å være programvarerelaterte og dermed enklere å fikse.

Pixel 2 skal visstnok komme i år »