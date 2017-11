Pixel 2 XL-eiere melder om enda flere problemer med telefonen

Lanseringen av den andre generasjonen Pixel-telefoner har ikke gått helt uten problemer for Google, og nå melder Android Police at enda flere problemer har dukket opp. Brukere melder nemlig at berøringsskjermen svikter nær kantene av skjermen.

Problemet omtales blant annet på det offisielle produktforumet for Pixel og innebærer at berøringsskjermen tilsynelatende har «døde» punkter langs de kurvede kantene av telefonen. En video av problemet kan du se nederst i artikkelen.

Google Pixel 2 XL. Foto: Google

Undersøkes av Google

Resultatet er at mange opplever at skjermen har merkbart dårligere respons på disse stedene. Problemet ser ut til å arte seg forskjellige blant brukerne, og noen melder om relativt store områder i hjørnene og kantene som har svak respons.

Feilen skal gjøre seg mest gjeldende når man bruker apper hvor man er nødt til å bruke kantene eller hjørnene av skjermen, for eksempel i visse typer spill. En bruker lastet opp en YouTube-video fra et mobilspill som demonstrerer at en virtuell knapp i hjørnet av skjermen i praksis er ubrukelig, og andre har også lastet opp videoer som tydelig viser problemet.

På produktforumet har en Google-representant opplyst om at de har undersøkt problemet, og at det jobbes med en oppdatering. Akkurat hva problemet forårsakes av og hvorvidt en programvareoppdatering faktisk vil løse det er ennå uvisst.

Dette er det seneste i en lengre rekke av problemer med Pixel 2 som har blitt rapportert den siste tiden. Tidligere i høst kom det meldinger om rare lyder fra Pixel 2, og Pixel 2 XL-eiere har også rapportert om innbrenningsproblemer. Google har svart på mange av klagene og lovet forbedringer i form av oppdateringer.

iPhone X har også sine problemer: Skjermen fryser i kulde »