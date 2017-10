Skjermtrøbbel for Googles nye toppmodell

Det meldes nå at ferske brukere av Googles nye toppmodell Pixel 2 XL opplever såkalt innbrenning på skjermen. Det melder blant andre nettstedet Android Central.

Innbrenning betyr at det oppstår et permanent «avtrykk» på skjermen forårsaket av at det samme motivet vises på skjermen over lengre tid. Fenomenet var mest fremtredende på plasma-TV-er, men er også aktuelt i forbindelse med OLED-skjermer, som Googles nye telefon er utstyrt med.

That's some pretty wild OLED burn-in on the Pixel 2 XL after maybe 7 days of full-time use pic.twitter.com/EPJTs6D0Kg — Alex Dobie (@alexdobie) October 22, 2017

Undersøkes av Google

Sjefsredaktøren i Android Central la nylig ut et bilde på Twitter av en Pixel 2 XL-telefon som redaksjonen har hatt i bruk i en ukes tid for testing, og på bildet kan man tydelig se at skjermen har pådratt seg innbrenning. Andre brukere har meldt om tilsvarende opplevelser i etterkant.

Normalt er innbrenning, de gangene det skjer, noe som tar mye lengre tid, gjerne opptil flere år, og at telefonen allerede etter én uke viser tegn på fenomenet indikerer altså at telefonen har en teknisk feil.

Etter at Android Central meldte om saken kom Google med en uttalelse overfor nettstedet hvor de hevder at de nå er i gang med å undersøke rapportene om innbrenning. Produsenten sier i kommentaren at telefonen gjennomgår omfattende kvalitetstesting før lansering.

Det er ennå uvisst akkurat hvor mange enheter som er rammet og hvorvidt det faktisk dreier seg om en designfeil. Det kan også være snakk om såkalt «ghosting», som kan se ut som det samme problemet som innbrenning, men hvor feilen ikke er permanent.

Ettersom det er LG som har produsert Pixel 2 XL har det også blitt rettet fokus på skjermen til LG V30, som fikk kritikk av nettsiden The Verge. Vi har ikke sett lignende feil med vårt teksteksemplar av mobilen.

Google har i skrivende stund ikke kommet med en offisiell, detaljert kommentar om problemet, men dette vil muligens komme snart dersom det viser seg at fenomenet er omfattende.

