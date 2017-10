Pixel 2 forstyrrer deg ikke når du kjører bil

Etter mye rykter og spekulasjoner dro Google endelig sløret av sine nye Pixel-telefoner, og selv om dette innebærer at de fleste tekniske spesifikasjoner nå er offentliggjort finnes det et og annet vi hittil ikke har visst om mobilen. Blant andre Android Police melder nå at telefonen har en snedig sikkerhetsfunksjon.

På Pixel 2 kan man nemlig skru på en «ikke forstyrr»-funksjon som aktiveres automatisk når man kjører bil, slik at man unngår å bli distrahert av varslinger og lignende.

Ikke helt ulikt kjørefunksjonen Apple introduserte i iOS 11.

Kommer i ny app

Funksjonen kan enkelt aktiveres og deaktiveres. Foto: Skjermdump/Android Police

Funksjonen er en del av appen Pixel Ambient Services, som Google kunngjorde samtidig med de nye Pixel-telefonene. Denne appen tilbyr ulike funksjoner som er basert på Pixel-telefonenes «lokale kontekst».

«Ikke forstyrr»-funksjonen aktiveres av seg selv ved at sensorene i mobilen fanger opp vibrasjonene og bevegelsene som samsvarer med bilkjøring. Som Android Police peker på er ulempen at funksjonen formodentlig ikke kan avgjøre hvem som faktisk kjører, slik at funksjonen dermed også kan aktiveres på Pixel-telefonen selv om du bare er passasjer. I så fall er det imidlertid bare å skru av funksjonen.

De nye Pixel-telefonene ble lansert i to utgaver, hvorav en har en skjerm på 5,5 tommer mens den andre er 6,2 tommer stor. Begge har en Snapdragon 835-brikke på innsiden, samt 4 GB minne og opptil 128 GB lagringsplass. Ingen av de to telefonene skal lanseres i Norge med det første, men XL-versjonen skal slippes i noen europeiske land i løpet av året.

