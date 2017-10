Pixel 2-brukere melder om rare lyder fra telefonen

Vi meldte nettopp at Googles nye Pixel 2 XL-telefon tilsynelatende har et problem med innbrenning på skjermen, og nå har det allerede dukket opp rapporter om andre tekniske problemer med telefonen. Folk melder nemlig om rare lyder, melder Android Police.

På Googles offisielle produktforum og hos XDA Developers kommer det frem at en rekke brukere av Pixel 2 opplever at telefonen avgir en høyfrekvent lyd i tillegg til «klikkelyder».

Fenomenet inntreffer når mobilen er i opplåst tilstand med skjermen på, og kan høres når telefonen holdes nær øret. Det skal hovedsakelig kun ramme Pixel 2-telefonen, men noen melder også om tilsvarende problemer med XL-utgaven. Det kan være verdt å nevne at de to modellene, selv om de ser like ut, har blitt laget av to forskjellige produsenter. HTC hjalp Google med Pixel 2, mens LG står bak Pixel 2 XL.

Kan være NFC-relatert

Nylig meldte vi om innbrenningsproblemer på Googles nye telefoner, her avbildet, og nå ser det ut til at de nye mobilene har enda flere tekniske problemer. Foto: Twitter

Mange brukere i tråden beskriver nøyaktig de samme symptomene, og noen beskriver lydene som en tikkelyd lik den som sekundviseren på en klokke lager. Noen brukere melder at å skru av NFC-funksjonaliteten avhjelper klikkelyden, men den høyfrekvente lyden skal fortsatt være der.

Google selv skal i skrivende stund ennå ikke ha kommet med noen offisielle uttalelser om hva som forårsaker problemene, men en representant for selskapet svarer i tråden at en fiks skal være på vei i en kommende oppdatering.

Noen brukere som har meldt fra om lydproblemene til Googles kundestøtte oppgir at de har fått erstattet enhetene sine, men da med en advarsel om at den nye enheten også kan lide av det samme problemet. Det er uvisst akkurat hvor utbredt fenomenet er, og flere detaljer vil trolig komme i en offisiell uttalelse fra Google om det viser seg at problemet er omfattende.

