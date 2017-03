Philips 276E8FJAB skal gi deg skikkelig bra fargegjengivelse i elegant innpakning

Philips har sluppet flere interessante PC-skjermer den siste tiden, som ofte manifesterer seg som relativt stilrene modeller. I en pressemelding kunngjør Philips nå atter en ny PC-skjerm som de mener har et estetisk tiltalende ytre – i tillegg til solid fargegjengivelse.

Den nye modellen heter 276E8FJAB og er en 27-tommersskjerm med QHD-oppløsning på 2560 x 1440 piksler.

Nye Philips 276E8FJAB. Foto: Philips

Det produsenten først og fremst haster med å poengtere er at skjermen kommer med den såkalte Ultra Wide Color-teknologien, som skal gi skjermen et svært fargespekter å leke med. I tekniske termer innebærer dette at den skilter med 114 prosent av NTSC-skalaen og 132 prosent av sRGB-skalaen.

Elegant design

Dette skal være vesentlig høyere enn de fleste andre skjermer i denne klassen, som ifølge Philips opererer med 72 prosent av NTSC og 99 prosent av sRGB som standard.

Når det gjelder design har skjermen den samme kurvede, spinkle foten vi blant annet så på den nylig lanserte 4K-modellen BDM4037UW, og tynne kanter er også på plass, i alle fall på sidene og øverst på skjermen.

Skjermen kommer ellers med teknologi som skal forhindre flimring og teknologi som analyserer skjermens innhold og foretar automatiske justeringer i sanntid av kontrast, farger, skarphet og intensiteten til baklyset for best mulig tilpasning til innholdet som vises på skjermen.

Paneltypen er IPS, og av øvrige spesifikasjoner finner vi en lysstyrke på 350 nits, bildefrekvens på 60 Hz og innsynsvinkel på 178 grader. Skjermen har også to innebygde høyttalere på 3 watt hver. Lanseringen vil finne sted i mai, og den veiledende, norske prisen ligger på 3589 kroner.

