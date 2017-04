Pebble la ned selskapet og lot kundene i stikken – nå strekker de ut en hjelpende hånd

Smartklokkene fra Pebble ble en stor suksess etter unnfangelsen på finansieringsnettstedet Kickstarter, og er blant de mest solgte og mest populære smartklokkene på markedet. Suksesshistorien fikk dog en bråstopp i desember da det kom frem at både selskapet og produksjonen ble lagt ned.

Dette fikk til dels store konsekvenser for kundene blant annet i form av at funksjonaliteten til klokkene og kvaliteten på servicen vil bli redusert som en følge av at oppdateringer ikke lenger vil finne sted. Nå strekkes det ut en hjelpende hånd.

På bloggen sin kan Pebble nemlig kunngjøre at Pebble-appene til både Android og iOS får en oppdatering som gjør produktene uavhengige av nettskyen, noe som innebærer at klokkene vil fortsette å fungere som normalt når de skybaserte tjenestene ikke lenger blir tilgjengelige.

Likevel begrenset funksjonalitet

Om en Pebble-bruker for eksempel ikke klarer å nå en autentiseringsserver vil den nye app-oppdateringen sørge for at mobilen fortsetter å fungere ved at man kan hoppe over innloggingen, samt at apper fremdeles kan kjøres og ny fastvare kan installeres.

Dersom man hopper over innlogging vil riktignok en del funksjoner ikke være tilgjengelige, så løsningen er selvsagt ikke perfekt, men klokkene vil i alle fall altså fortsette å fungere. Hvor lenge livbøylen vil vare er uvisst, men Pebble skriver på bloggen at de stadig «jobber hardt» med å få Pebble-klokkene til å vare så lenge som mulig.

Årsaken til at Pebble ble lagt ned var at selskapet ikke lenger kunne fungere som selvstendig selskap på grunn av «ulike faktorer», uten at det forelå flere detaljer. Den store treningsklokkeprodusenten Fitbit har overtatt de sentrale delene av Pebbles eiendeler.

Konsekvensene for kundene ble blant annet at Kickstarter-støttespillere som ikke ennå har mottatt sine Pebble-produkter vil ikke lenger kunne motta disse, at garantier ikke lenger være gyldige om du kjøpte klokke fra selskapet selv, og som sagt at funksjonaliteten altså ville bli gradvis redusert.

(Via 9to5google)