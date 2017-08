Get- og Canal Digital-kunder skal få filmer bare dager etter de er ferdige på kino

I løpet av høsten lanseres den splitter nye Viacom-strømmetjenesten Paramount+ i Norge. Tjenesten skiller seg imidlertid fra tradisjonelle strømmetjenester som Netflix og HBO ved at den fra start blir en eksklusiv tjeneste for Canal Digital- eller Get-kunder.

Noe av det unike med samarbeidet mellom Viacom og TV-distributørene er at filmer skal bli tilgjengelig for kundene mye tidigere vi er vant med.

Raskere tilgang på filmer

Øyvind Huseby, pressekontakt i Get. Foto: Get

Skal vi tro pressemeldingene som har blitt sendt ut vil Paramount-filmer bli gjort tilgjengelig kort tid etter de er ferdige på kino. Og ekstra tidig dersom kunden er villig til å betale for det:

Øyvind Husby, pressekontakt i Get, forteller til Tek.no at Paramount Pictures filmer som regel vil bli tilgjengelig innen noen dager eller uker etter at de har gått av kinoplakaten, dersom den kjøpes gjennom filmportalen deres.

Tre-fire måneder senere blir filmen så tilgjengelig for strømming gjennom Paramount+-tjenesten.

Tormod Sandstø, kommunikasjonsdirektør i Canal Digital Satellitt. Foto: Telenor

Den samme avtalen gjelder ikke for Canal Digital-kunder.

Kommunikasjonsdirektør i Canal Digital Satellitt, Tormod Sandstø, forteller at selskapet ikke tilbyr kjøpefilm gjennom sin filmportal. Han ser ikke bort fra at noen av Paramount Pictures filmer blir tilgjengelig for leie, men ønsker først og fremst å gi rask tilgang til filmer gjennom den inkluderte Paramount+-tjenesten.

Normal går det minst åtte til ni måneder fra filmer vises på kino og til de dukker opp på ulike strømmetjenester som Netflix. Uansett hvilken løsning kundene foretrekker bør resultatet dermed bli raskere tilgang til nye filmer enn vi er vant med.

Ulik strategi hos Get og Canal Digital

Noe av Paramount Pictures tilbud.

Verken Get eller Canal Digital vil sette opp prisen på abonnementene sine, men de to selskapene velger å introdusere tilbudet på vidt forskjellig måte for kundene.

Canal Digital Kabel innlemmer Paramount+-tjenesten kostnadsfritt for sine kunder med Grunnpakken eller høyere, mens Canal Digital Satellitt-kunder med Familiepakken eller høyere får samme tilbud.

Ettersom Get lar kundene sette sammen sin egen kanalpakke ved hjelp av poeng, blir Paramount+ en tjeneste som aktivt må løftes inn i den såkalte Grunnpakken på bekostning av andre tjenster eller TV-kanaler. Get ønsker ikke å opplyse om hvor mange poeng det vil koste å inkludere strømmetjenesten i abonnementet, men vil formidle dette til kundene når det nærmer seg lansering. HBO, som også er tilgjengelig for Get-kundene, koster imidlertid 40 poeng.

Både Get- og Canal Digital-kundene får tilgang til Paramount+ i oktober.

Også RiksTV snuser på Paramount+

RiksTV, som forrige uke annonserte at deres kunder straks får både en høyere regning og tilgang til strømmetjenesten HBO, snuser også på Paramount+. Kommunikasjonsrådgiver Tone Mesna forteller til Tek.no at de for tiden er i dialog med Paramount-eier Viacom, og at de også utforsker mulighetene til å jobbe med flere andre tilbydere.

Det er ikke kjent når Paramount+ blir tilgjengelig for andre enn TV-distributørene de har inngått avtale med, men på et eller annet tidspunkt vil altså strømmetjenesten gå i direkte konkurranse mot blant annet Netflix og HBO.

Paramount+ vil tilby filmer fra katalogen til Paramount Pictures samt enkelte TV-serier og episoder fra Comedy Central og MTV. Det betyr blant annet nyheter som Baywatch, Ghost in the Shell og Transformers: The Last Knight. I tillegg er klassikere som Gudfaren I, II og III, Shutter Island, True Grit, Star Trek og The Ring å finne i biblioteket, fremgår det av pressemeldingen.