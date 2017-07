Microsoft forsikrer: Paint skal leve videre

Etter gårsdagens nyhet om «foreldede» Microsoft Paint med tiden ville fjernes fra Windows 10, var det forståelig nok mange trofaste Windows-brukere som følte både sorg og fortvilelse.

Det hele har heller ikke gått upåaktet hen hos Microsoft, som nå har oppdatert sin supportartikkel. Der det tidligere stod at Paint kunne bli fjernet i en senere oppdatering, står det nå at programmet fremdeles vil være tilgjengelig gjennom Windows Store.

Paint vil med andre ord være med oss i overskuelig fremtid, med Paint 3D som en fast del av Windows, og med gamle Paint som et nedlastbart alternativ.

Er her for å bli

– I dag har vi sett en utrolig strøm av støtte og nostalgi rundt MS Paint. Hvis det er noe vi har lært, er det at MS Paint har mange fans etter 32 år. Det har vært fantastisk å se så mye kjærlighet for vår gamle, trofaste app, skriver Megan Saunders, General Manager i 3D for Everyone Initiative i et blogginnlegg fra Microsoft.

Så fortsetter hun for å forsikre alle:

– MS Paint er her for å bli, det vil bare snart få et nytt hjem i Windows Store, hvor det vil være fritt tilgjengelig.

(Kilde: Windows Blog)