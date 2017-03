På tide: Nå får Samsung Galaxy S7 endelig nyeste Android

Android 7.0 Nougat ble først lansert med LG V20 tidlig i september i fjor, og rundt nyttår ble det meldt at Samsung Galaxy S7 og S7 Edge ville få oppdateringen i løpet av januar. Den gang ei.

Nå er den på plass

I februar hadde vi fortsatt ikke sett noe, og Samsung Norges salgssjef Stig-Ove Langø fortalte oss at oppdateringen var mer komplisert enn vanlig.

– Siden denne oppdateringen innebærer flere nye teknologier som blir tilgjengelig i det nordiske markedet, som f. eks. 4G tale og WiFi Tale, innebærer det større og mer omfattende kvalitetstester, sa Langø, og pekte på månedsskiftet februar/mars som en sannsynlig lanseringsdato.

Det ser ut til å stemme godt, for nå har endelig redaksjonens S7-er begynt å melde om at oppdateringen er klar for nedlasting, i tillegg til at vi har fått flere tips fra lesere som melder om det samme - både fra Telenor og Telias nett.

Oppdateringen er en solid pakke på over 1,2 GB. Vi opplevde at den ikke gikk helt smertefritt for seg, med Samsung-logoen glødende på skjermen i 10 minutter etter at oppdateringen skulle være ferdiginstallert, i tillegg til at telefonen ble glovarm.

Samsung påpeker for øvrig at om du har et par med Samsung Gear IconX-øreplugger, så må du sørge for å laste ned oppdateringer til dem før du installerer Nougat på telefonen.

Noen av nyhetene i Nougat: Nye ikoner på hjemskjermen, ny innstillingsmeny og ny nedtrekksmeny. Legg merke til at Android nå også har fått blått lys-filter. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mange nyheter

Blant nyhetene i Android 7 er multivindu-modus, som legger til rette for bruk av flere applikasjoner samtidig, bilde-i-bilde-funksjonalitet og mulighet til å svare på meldingsvarslinger direkte fra selve varslingsvinduet.

Mye jobb har også blitt lagt ned i å få navigeringen i operativsystemet til å gå raskere, i tillegg til generelle ytelsesforbedringer.

Ikke minst får også telefonene nå en haug av nye emoji-er.

Har du fått Android 7? Hør gjerne fra deg i kommentarfeltet.