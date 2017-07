På jakt etter nytt mobilabonnement i sommer? Dette er de beste nå

Det har skjedd MYE i det norske mobilmarkedet de siste månedene. Alle operatørene har i praksis måttet oppdatere abonnementene sine for å komme i overensstemmelse med de nye EU-reglene som trådte i kraft 15. juni.

Da ble det nemlig påkrevd med fri roaming innenfor datakvota i EU og EØS, og data rollover-bølgen har også gått sin seiersgang på tvers av operatørene etter at Ice introduserte dette tilbudet på det norske markedet i februar.

Siden forrige kåring i juni har det i praksis ikke skjedd noe nevneverdig med selve mobilabonnementene. Det har imidlertid skjedd noe som vil påvirke de kundene som i dag har Hello som operatør. Disse vil fra og med etter sommeren en gang bli overført til Ice, etter at selskapene ble enige tidligere denne måneden.

Pris- og vilkårsmessig får det ikke allverden å si, da Hello og Ice allerede har nøyaktig samme priser og datapakker. Om du er av dem som må ha Telenor-dekning må du likevel se til noe annet enn Hello fremover, da operatørbyttet medfører at Hello-kundene vil gå fra Telenor- til Telia- og Ice-dekning.

Testkriteriene

Vi har forbedret Finn billigste mobilabonnement-kalkulatoren, slik at du nå blant annet kan velge minstehastighet og om du vil ha inkludert dataroaming i EU.

Når vi skal kåre månedens beste abonnementer, har vi som vanlig delt inn i fire kategorier: Lite data, Middels data, Mye data og Superbruker.

For hver av kategoriene vektlegger vi følgende:

Pris. Dette er det viktigste kriteriet.

Dette er det viktigste kriteriet. Datamengde. Det er minstekrav til datamengde for hver abonnementskategori.

Det er minstekrav til datamengde for hver abonnementskategori. Utenlandsdata. Hva koster det å bruke telefonen i utlandet. Er noe inkludert? I tillegg til EU og USA ser vi også på de mest populære feriemålene.

Hva koster det å bruke telefonen i utlandet. Er noe inkludert? I tillegg til EU og USA ser vi også på de mest populære feriemålene. Overforbruk. Hva skjer når du har brukt opp datapakken? Går hastigheten ned, stoppes databruken, og hvor mye koster det å kjøpe ekstra datapakker?

Her er månedens vinnere:

Kategori: Lite data Kategorien «Lite data» passer best for deg som ikke bruker mobilen til å strømme musikk eller video. Kriterier: Dette er kategorien for deg som surfer lite på mobilen, eller som vanligvis er tilkoblet wifi. Eventuelt deg som stort sett bruker mobilen til å ringe med. Datapakken er på 1 GB og nedlastingshastighet er minst 10 Mbit/s. Siden EU-reglene trådte i kraft 15. juni krever vi nå fri roaming i EU, og billig roaming i andre populære ferieland er også et pluss. Best i denne kategorien:

En ting er sikkert: Du får ikke lenger 1 GB i måneden til under en hundrelapp, slik du gjorde før EU-kravet trådte i kraft. Fire operatører peker seg ut med betraktelig lavere priser enn konkurrentene i denne kategorien. Det er Ice, Hello, Telipol og Komplett Mobil, hvor de to førstnevnte skal ha 129 kroner i måneden, mens Komplett og Telipol har lagt seg på 125 kroner. Da får du altså fri ringing, SMS og MMS, i tillegg til 1 GB data. Alle har fri fart på sine abonnementer, så vi må derfor se på hvordan de håndterer overforbruk om du skulle bruke mer data enn du har inkludert. Ice Hello Telipol Komplett Pris abonnement 129,- 129,- 125,- 125,- Pris per MB overforbruk 0,00,- 0,99 kr 1,99 kr 0,99 kr Makspris data - 499,- 399,- 399,- Hva skjer når du når makspris? Hastigheten strupes etter 1 GB. Hastigheten strupes etter 3 GB data. Hastigheten strupes etter 3 GB data. Hastigheten strupes etter 3 GB data. Alternativer for datapakke 1 GB, 3 GB 1 GB 0,5, 1, 3, 5, 15 GB 1 GB/3 GB/5 GB Pris for datapakke 79,-/179,- 100,- (maks to pakker) 49/99/149/199/399,- 99,-/199,-/249,- Data rollover Ja Ja Ja Ja Annet - - - - Ser vi på tallene over er det tydelig at det er ekstremt hard konkurranse i denne kategorien. Det er likevel umulig å komme unna at den mest kundevennlige og forutsigbare løsningen er løsningen til Ice. I stedet for å gi deg ubehagelige overraskelser på mobilregningen, har Ice valgt å ikke fakturere for overforbruk av data. Det gir en behagelig forutsigbarhet som spesielt er gunstig om det dreier seg om et abonnement til noen andre, for eksempel til barna. 1. juli satte også Ice ned prisene på databruk i en del populære ferieland. USA-prisen halveres for eksempel fra 2,49/MB til 1,25/MB, selv om også det betyr at taksameteret tikker fort om du ikke passer på. Prisene i Thailand reduseres fra obskøne 18,75 kr/MB til 6,25 kr/MB. Til sammenlikning krever Hello 0,99 kr/MB i USA og 4,99 i Thailand, og Telipol 1,99 i USA og 9,99 i Thailand og Komplett 0,99 kr/MB for begge. Om du verdsetter billigere utenlandsbruk over mer forutsigbart overforbruk hjemme, er sistnevnte også et veldig godt valg. Likevel: Vi kårer Ice Mobil 1 GB til månedens beste abonnement i kategorien Lite data. Se alle abonnementene i kategorien Lite data – og tilpass selv her »

Kategori: Middels data

Med en datapakke på 5 GB kan du strømme litt musikk og video hver dag, men skrur du opp kvaliteten vil gigabytene fly fort.

Kriterier: Denne kategorien er kanskje den som passer for «folk flest». En datapakke på 5 GB i måneden passer for deg som har middels stort dataforbruk.

Vi stiller krav om fri roaming i EU, og rimelig utenlandsbruk ellers er et pluss.

Best i denne kategorien:

I denne kategorien har det skjedd store omveltninger siden før fri EU-roaming ble bredt innført.

Der det var enorm konkurranse og tett mellom prispunktene tidligere, er det nå kun tre operatører igjen med det vi vil kalle ordentlig gode tilbud: Chili Mobil og Nextgentel til 259 kroner og Telio til 258 kroner.

Vil du ha en ekstra gigabyte er Komplett Mobil også et alternativ. De tilbyr 6 GB til 299,-.

Chili Telio Nextgentel Pris abonnement 259,- 258,- 259,- Pris per MB overforbruk 0,00,- 0,00,- 0,00 Makspris data - - - Hva skjer når du når makspris? Datahastigheten strupes når du når datakvota. Datahastigheten strupes når du når datakvota. Datahastigheten strupes når du når datakvota. Alternativer for datapakke 1 GB/3 GB/5 GB 5 GB/10 GB/15 GB* 5 GB/10 GB/15 GB* Pris for datapakke 98,-/249,-/349,- 179,-/299,-/449,- 179,-/299,-/449,- Annet Data rollover. Data rollover.* 10 prosent rabatt per venn du verver. Data rollover*

* Telio og Nextgentel kaller det datautvidelser. Data rollover gjelder ikke for disse

Nextgentel og Nextgentel-eide Telio var blant de aller siste operatørene til å slippe sine nye abonnementer, og spesielt Telio har virkelig satset hardt på 5 GB-abonnementet sitt, som nå er omdøpt til Telio Go 5 GB. Borte er overfaktureringen de drev med før, og inn er også kommet nye datapakker, hos Telio og Nextgentel kalt «datautvidelser».

De skiller seg fra vanlige datapakker ved at du «utvider» kvota di for inneværende måned, altså at du i praksis får 5 GB ekstra om du bestiller datautvidelsen kalt 10 GB til 5 GB-abonnementet ditt.

Telio/Nextgentels løsning gir deg mye ekstra data for pengene sammenliknet med konkurrentene, men minuset er at data rollover ikke gjelder for utvidelsene. Et annet problem er at du ikke bare kan bestille litt ekstra data om du trenger det en måned, men må ut med hele 179,- for 5 ekstra gigabyte som billigste alternativ. Du kan imidlertid surfe videre med redusert hastighet uten å betale for det.

Også her må du imidlertid være oppmerksom på utlandsprisene. Chili krever 1,99/MB i USA og 9,99/MB i Thailand, for å ta noen eksempler. Telio og Nextgentel skal ha ganske nøyaktig halvparten, med henholdsvis 0,99 og 4,99 kr/MB.

Både Chili ,Telio og Nextgentel er gode valg, men Telio har gunstigere datapakker og billigere utenlandsbruk enn Chili, og koster altså én krone mindre enn Nextgentel. Hos Telio kan du dessuten verve venner og få rabatt hver eneste måned.

Vi kårer Telio Go 5 GB til månedens beste mobilabonnement i kategorien middels data.

Se alle abonnementene i kategorien Middels data – og tilpass selv her »

Kategori: Mye data Med 10 GB datapakke har du nok data til å kunne strømme ganske mye video og høre en del på musikk. Kriterier: Surfer du mye på mobilen, er dette abonnementet du skal velge. Minste datapakke er 10 GB. Fri EU-roaming er et krav og det bør være rimelig å bruke abonnementet i utlandet. Best i denne kategorien:

Hello var kongen i denne kategorien frem til de satte opp prisene drastisk tidligere i år. Alene på toppen i 10 GB-kategorien troner nå Chili, som tilbyr 10 GB til 349 kroner i måneden. Komplett er i nærheten, men har økt til 12 GB for 379,-. Om du klarer deg med 10 GB er det derfor liten tvil om at vi ville valgt Chili slik som prisene er nå, men du må samtidig være litt oppmerksom på at datapakkene til Chili ikke akkurat er billige. 349 kroner for 5 GB er nærmest ran på høylys dag, men uansett billigere enn megabyte-takseringen de drev med før. Da er Kompletts nye datapakker et mer gunstig tilbud, med 99 kroner for 1 GB, 199 kroner for 3 GB eller 249 kroner for 5 GB. Samtidig er det altså slik at Chili ikke fakturerer ekstra for overforbruk om du kan ta til takke med strupet hastighet, så det blir opp til deg hvorvidt det er verdt å betale ekstra for å få surfe videre med full hastighet en stund til. Chili Komplett Pris abonnement 349,- 379,- Inkludert data 10 GB 12 GB Pris per MB overforbruk 0,00,- 0,99 kr Makspris data - 399,- Hva skjer når du når makspris? Datahastigheten strupes når du når datakvota. Datahastigheten strupes når du når 20 GB i Norge eller 17 GB i EU. Alternativer for datapakke 1 GB/3 GB/5 GB 1 GB/3 GB/5 GB Pris for datapakke 98,-/249,-/349,- 99,-/199,-/249,- Annet Data rollover. Data rollover. Igjen gjentar vi dog vår oppfordring om å passe på datamengdene om du drar til utlandet med et Chili-abonnement. Med 1,99/MB i USA og 9,99/MB i Thailand tikker taksameteret veldig fort. Komplett skal ha 0,99 kr/MB både i USA og Thailand, en langt mer gunstig ordning. For det operatørene kaller sone 3, som for eksempel inkluderer Canada, Japan og og Australia, er det også stor forskjell. Chili skal ha 9,99/MB, Komplett 1,99. Om 10 GB er nok for deg ville vi nok kanskje holdt oss til Chili, om du trenger 12 eller reiser mye utenfor EU er Komplett det beste valget, og vi synes også det er den beste dealen denne måneden. Komplett har også en ganske sympatisk grense for hvor mye data du kan overforbruke før hastigheten strupes. Månedens vinner i kategorien Mye data er Komplett MaxiFlex 12 GB. Se alle abonnementene i kategorien Mye data – og tilpass selv her »

Kategori: Superbruker

Vil du strømme mye video og musikk i høy kvalitet trenger du en stor datapakke.

Kriterier: Dette er kategorien for deg som er storforbruker av data, og som også trenger høye hastigheter – for eksempel fordi du ofte surfer på nettet på PC-en via mobiltelefonen.

Minimumskravet er 30 GB data og fri dataroaming i EU og rimelige priser i utlandet for øvrig er et krav.

Best i denne kategorien:

Tidligere i år endret Komplett Mobil datapakken på Megaflex-abonnementet sitt fra 20 til 30 GB, og dermed laget de et abonnement som er skreddersydd superbrukerkategorien vår. De stakk dermed av med seieren.

Forrige måned lanserte også Chili et abonnement på 30 GB, og de priset i tillegg dette under Kompletts alternativ, med 559 mot 579 kroner.

Forrige måned svarte imidlertid Komplett ved å senke prisen på Megaflex til det samme som Chili skal ha, altså 559 kroner i måneden.

Andre alternativer er Telia Smart Total 40 GB og Telenor Frihet 40 GB, som begge koster 699 kroner i måneden.

Komplett Megaflex Chili X-Large Telia Smart Total Telenor Frihet 40 GB Datapakke 30 GB 30 GB 40 GB 40 GB Pris abonnement 559,- 559,- 699,- 699,- Pris per MB overforbruk 0,99,- 0,- 0,- 5,- Makspris data 399/mnd - - 399/mnd Hva skjer når du når makspris? Datahastigheten strupes til 128 kbit/sek ved 35 GB. Hastigheten strupes med en gang du når datakvota, men du kan kjøpe datapakker for å surfe videre med full hastighet. Hastigheten strupes med en gang du når datakvota, men du kan kjøpe datapakker for å surfe videre med full hastighet. Kan surfe på full hastighet inntil 50 GB. Deretter strupes hastigheten. Alternativer for datapakke 1 GB/3 GB/5 GB 1 GB/3 GB/5 GB 1 GB/5 GB/10 GB 1 GB/2 GB/5 GB/10 GB Pris for datapakke 99,-/199,-/249,- 98,-/249,-/349,- 99,-/199,-/299,- 99,-/149,-/199,-/299,- Data USA 0,99/MB 1,99/MB 0,39/MB (39 kr/100 MB) 2,06/MB (39 kr/100MB) Data Thailand 0,99/MB 9,99/MB 25/MB (50 kr/30 MB eller 150 kr/100 MB) 2,06/MB (39 kr/100 MB) Annet Data rollover. Tvilling-SIM 36 kr/mnd. Data-SIM 39 kr/mnd Data rollover. Tvilling-SIM er på vei. Inkl. 1000 min til/mellom Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Data rollover. Trilling-SIM 30/mnd. Data-SIM 30/mnd Data rollover. Ubegrenset bildelagring i Min Sky. Tvilling-SIM 37,50/mnd. Data-SIM 29/mnd

Dette er rett og slett en fryktelig vanskelig kategori å kåre en vinner i. Chili er billigst for 30 GB, og fakturerer heller ikke for overforbruk. De har også lovet tvilling-SIM fra 1. juli, uten at vi kan se at det er på plass foreløpig. Det kan være ganske vesentlig for en superbruker.

Komplett tilbyr både tvilling- og data-SIM, mens Telia og Telenor begge er «fullservice»-selskaper som har få hull i tilbudet. De har også bedre løsninger for dataforbruk i utlandet, med pakker som gjør at du i alle fall kan surfe litt før hundrelappene begynner å fly.

Kompletts reduserte utenlandspriser denne måneden gjør også deres tilbud langt mer attraktivt, og Chilis nulltaksering av overforbruk tviler vi på er like gunstig i denne klassen, da en ordentlig superbruker neppe tar til takke med 64 kbit/sek når datakvota er brukt opp.

Om du vet at 30 GB er nok til å dekke ditt forbruk og hovedsaklig har planlagt å holde deg innenfor Norge og EU/EØS er det lite i veien for å velge Chili, men vi foretrekker Kompletts gunstigere datapakker og lavere priser i utlandet.

Om du reiser mye utenfor EU/EØS ville vi kanskje sett på et av abonnementene fra Telia eller Telenor. Likevel synes vi det for den gjengse brukeren er litt vanskelig å forsvare nesten 150 kroner ekstra for de 10 ekstra gigabytene som begge de to største operatørene krever.

Vi kårer Komplett MegaFlex 30 GB til månedens beste abonnement i kategorien Superbruker.

Se alle abonnementene i Superbruker-kategorien – og tilpass selv her »