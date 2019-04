Over halvparten av oss tror butikkene lurer oss med tilbud

Fredag braker det løs med det butikkene har døpt for Green Friday. Dagen kan sees på som vårens svar på høstens mer opphausede Black Friday, med flere tilbud på alt fra klær og elektriske tannbørster til mobiler og datautstyr.

Stoler ikke på tilbudene

I en undersøkelse utført for prissammenligningstjenesten Prisjakt.no kommer det imidlertid frem at mer enn halvparten av oss, eller hele 56 prosent av de spurte, ikke stoler på butikkenes prisannonsering og stort sett tror at butikkene jukser med markedsførte rabattsatser.

Kun én av fire stoler på førprisen som oppgis av butikkene.

Og kanskje ikke helt uten grunn, skal vi tro Prisjakts egne data. Priser selskapet samler inn fra norske nettbutikker viser nemlig at store handledager ikke garanterer deg å gjøre gode kjøp.

Varer økte i pris på Green Friday

Daglig leder i Prisjakt.no, Are Vittersø. Foto: Prisjakt.no

For mens den gjennomsnittlige prisnedgangen på de 12.000 mest populære produktene var på 17 prosent under fjorårets Green Friday, gikk også 13 prosent av produktene opp i pris denne dagen.

– Sjekk prishistorikken, og sammenlign priser og produktegenskaper før du handler. Mye er billig, men mange butikker øker også prisene på populære varer, råder daglig leder Are Vittersø.

Elkjøp: – Overrasket

Undersøkelsen tar for seg mange ulike varer som selges på nett, fra klær til pyntegjenstander og elektronikk. For sistnevnte kategori er Elkjøp landets største aktør.

– Jeg er litt overrasket over at tallet er så høyt, svarer nordisk kommunikasjonssjef i Elkjøp, Christian Kamhaug, på spørsmålet om hva de synes om den lave tiltroen til prisannonseringen i varehandelen.

Christian Kamhaug, nordisk kommunikasjonssjef i Elkjøp. Foto: Rune Dyrhaug

– For elektronikkbransjen er det hard konkurranse og prisene kan variere fra dag til dag ettersom vi matcher konkurrenter. Det har nok gjort at prisbildet har blitt noe mer uoversiktlig. Det kan være spesialkampanjer, prismatch av konkurrenter eller utsalg av eldre modeller når det kommer nye, forklarer Kamhaug.

Han oppfordrer hele bransjen til å være tydelige på hva en vare har kostet tidligere og følge veiledningen til Forbrukertilsynet på området.

– Dette har det vært syndet mot tidligere i vår bransje, men jeg har inntrykk av at det har blitt mindre av dette. Med dagens transparente prisbilde, er det bare dumt å forsøke å jukse med førpriser. Det er så enkelt å avsløre. Det er bare skadelig for bransjens omdømme – noe resultatene av denne undersøkelsen kan tyde på.

Få bruker prisgarantien

Kamhaug i Elkjøp viser til kjedens «prismatch», som også flere andre butikker opererer med, som en mulighet for kunden til å gjøre et tryggere kjøp.

Her har imidlertid Vittersø i Prisjakt også nedslående data å vise til:

– En rekke butikker opererer med prisgaranti og lover mellomlegget tilbake dersom du finner samme eller tilsvarende produkt til en lavere pris hos en konkurrent. Bare 2 av 10 svarer imidlertid at de har benyttet seg av denne muligheten, sier han.

Avslutningsvis peker Vittersø på at det er lurt å sette opp et prisvarsel selv etter at du har handlet. Da får du beskjed om varen går enda mer ned i pris, og hvis det skjer kan du henvise til prisgarantien og få penger tilbake.

– Noen butikker åpner for å gjøre dette i inntil 60 dager etter handelen, avslutter Vittersø.

Vi tok også kontakt med Power, som ikke kom tilbake til oss med en kommentar før publisering.

For ordens skyld: Prisjakt er eid av Schibsted, samme konsern som eier VG og Tek.no. Tek.no har et kommersielt samarbeid med Prisjakt.no.