Oslo skal snart teste selvkjørende minibusser man kan bestille med app

Den selvkjørende bilteknologien er på fremmarsj, og testingen blir stadig mer utbredt. Nylig dukket det opp en ny oversikt som viser akkurat hvilke byer i verden som nå har godkjent testing av den selvkjørende transportteknologien, og der er også den norske hovedstaden representert.

Den nye oversikten som er lagt ut på nettet er et samarbeidsprosjekt mellom de to institusjonene Bloomberg Philanthropies og Aspen Institute.

I Europa finnes det nå 13 byer hvor myndighetene har tillatt testing av selvkjørende kjøretøy, og blant disse finner vi altså Oslo. Her skal den planlagte testingen administreres av Ruter, som er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Prøveprosjekt neste år

I et notat som Ruter publiserte tidligere i år beskriver selskapet planer om å teste ut et system bestående av mellom 10 og 50 selvkjørende minibusser som man håper skal kunne levere «on demand»-transport for brukere, altså busser man bestiller med en app.

Ruter forteller overfor Tek.no at målet er å få i gang et prøveprosjekt med de selvkjørende bussene allerede neste år.

– Ruter planlegger en pilot med selvkjørende kjøretøy. Vi har som mål å få i gang en pilot i løpet av 2018, men det er mange avhengigheter som avgjør om dette lar seg gjennomføre. Vi ønsker å teste ut en mindre flåte som en del av et system og som går i blandet trafikk. Vi ønsker å teste dette ut sammen med kundene, forteller pressevakt hos Ruter, Sofie Bruun, til Tek.no.

Lovlig neste år

Neste år blir det formelt lovlig å teste ut førerløse kjøretøy på norske veier, noe Ruter stiller seg positive til, da dette vil få i gang utprøving av selvkjørende kjøretøy på en kontrollert og effektiv måte. Ennå er det imidlertid ikke helt klart hvilke strekninger som tilbudet vil omfatte.

– Vi har ikke besluttet en rute vi ønsker å ha piloten, men vi kommer til å vurdere ulike områder hvor vi forhåpentligvis kan få ulik læring og erfaring. Vi ser for oss en pilotperiode på to til tre år med ulike piloter på ulike steder i en kortere periode, som for eksempel ca. 2 - 6 måneder per sted, sier Bruun til Tek.no.

Det har for øvrig allerede blitt testet selvkjørende minibusser på norsk jord i regi av kollektivselskapet Kolumbus i Stavanger, som prøver teknologien ut på et lukket industriområde. Den samme type buss så vi også i Oslo, da Kolonial viste oss hvordan de så for seg at små selvkjørende busser kan kjøre mat helt hjem til deg.

