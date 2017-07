Originalt skjermbytte på iPhone er mye billigere

Hvis du har knust iPhonen din har du frem til nå måttet bruke uautoriserte verksted om du skulle få orden på telefonen raskt. Men denne uken har både Eplehuset og Conmodo Walk In åpnet for reparasjoner på direkten av nyere Apple-telefoner. Det store spørsmålet vi ikke fikk svar på da vi fikk nyss om det tidligere i uken er kanskje det viktigste; hva koster det?

Det er en kjensgjerning at nyere telefoner kan være ganske kostbare å reparere. Men de vanlige iPhone-reparatørene har tradisjonelt holdt prisene relativt moderate, ettersom de bruker uoriginale deler.

Du beholder reklamasjonen

Så hvor stor er egentlig forskjellen når delene er originale, og Apple opprettholder garanti og reklamasjon på produktet?

Vi har sammenliknet prisene mellom de to nye verkstedene, og en håndfull eksisterende iPhone-reparatører.

Det er viktig å huske på at det er mange forskjeller her, så en høyere pris kan det være verdt å betale. Og dersom feilen går på garanti er det ikke engang sikkert det må betales noe.

Det er altså en kjensgjerning at vi sammenlikner epler og pærer her, men det er likevel en interessant øvelse, gitt at prisene er så høye som de er i utgangspunktet.

I tabellen under har vi fremhevet tydelige vinnere, men ikke lagt inn markeringer der de uoffisielle har flere ulike tilbud. Går man for dyreste farge eller reparasjonsalternativ her, lander prisen i samme nabolag som resten av alternativene.

Eplehuset Conmodo WalkIn Digital Impuls Dr Phone Fixmy.no MyTrendy-Phone Skjermbytte iPhone 7 Plus 2499,- 2295,- 2990,- 2999,- - 2508,- iPhone 7 2199,- 1995,- 2990,- 2999,- - iPhone 6S Plus 2299,- 2295,- 2190,- 2490,- 2490,-/1390,-* 1864,-* iPhone 6S 1999,- 1995,- 1990,- 1990,- 1990,-/990,-* 1316,25* Batteribytte iPhone 6S Plus 1399,- 1295,- 490,- 450,- 449,- 349,- iPhone 6S 1399,- 1295,- 390,- 450,- 449,- 398,-

* Fixmy har ulike kvalitetsgrader av skjerm, der dyreste er det de kaller «original kvalitet», mens rimeligste er alternative skjermer. MyTrendyPhone tilbyr ulike priser avhengig av farge for enkelte modeller. Rimeligste variant er tatt med i tabellen.

Mye billigere å bytte skjerm originalt

En enkel sjekk av iPhonen for feil eller problemer koster ingenting hos Conmodo, og hvis den avslører hva som er galt kan du velge om du vil levere inn telefon der, eller gå andre steder. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Når prisene er gjennomgått ser vi at Conmodo WalkIn i stor grad holder lovnaden fra tidligere i uken om å være konkurransedyktige på pris. Du kan faktisk spare rundt tusen kroner på å få reparert iPhone 7-skjermen din her sammenliknet med de andre aktørene vi har sjekket pris hos, og da slipper du altså bekymringer om garantien på produktet ditt i etterkant.

Eplehuset er også relativt rimelige sammenliknet med de uoffisielle, men på flere av reparasjonene legger de seg en hundrelapp eller to høyere enn Conmodos priser.

Originale batterier koster mer

Batteribytte er billigst å gjøre hos de «vanlige» mobilverkstedene. Dette bildet er fra da vi fikset en iPhone på egen hånd, og ikke fra et verksted. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Ser vi til batteriene er historien snudd på hodet. Her er de to offisielle vesentlig dyrere enn de uoffisielle. Alle de uoffisielle vi har tatt med i listen er verksted som har holdt på en stund, så du løper neppe noen kvalitetsrisiko om du bytter batteri hos dem. Men batterier finnes likevel i alle prisklasser, og originalt pleier å være dyrere. Skulle noe gå galt med batteriet i etterkant, har du alle dine rettigheter på ett sted - altså hos forhandleren, eller hos Apple dersom du foretrekker direkte kontakt med produsenten.

Dermed har altså hverdagen blitt en del enklere for iPhone-brukere som trenger reparasjoner. I hvert fall om du er i området rundt Oslo. Conmodo WalkIn utvider om kort tid til Bergen, og etter den tid snakkes det om Trondheim.

Det betyr imidlertid ikke at de uautoriserte verkstedene mister livsgrunnlaget. Foreløpig kan hverken Eplehuset eller Conmodo WalkIn ta imot iPhone 6 eller eldre for samme type hurtigservice. Disse må sendes inn til Apples sentrale verksted. Det er også for disse produktene mange av de uautoriserte verkstedene er spesielt fordelaktige på pris.

