Oppo utfordrer Apples kameraløsning

Da Apple for snaut et halvt år siden lanserte sine nye iPhone-modeller, var det spesielt én ting mange bet seg merke i: Toppmodellen, iPhone 7 Plus, hadde en dobbel kameraløsning. I motsetning til mange andre produsenter brukte imidlertid ikke Apple løsningen til å gi deg en valgfri vidvinkel eller til å forbedre bildene fra hovedkameraet, men heller til en slags optisk zoom-løsning.

Hittil har Apple vært alene om denne løsningen, men nå melder GSMArena om at den kinesiske mobilprodusenten OPPO puster amerikanerne i nakken med en egen løsning. Vi har allerede nevnt dette så vidt i denne samlesaken, men nå har vi altså litt mer inngående informasjon.

Dette er den fulle pressemeldingen OPPO har gitt ut. Foto: OPPO

Løsningen er faktisk bekreftet av OPPO selv, som i forkant av MWC-messen (Mobile World Congress) – som går av stabelen i Barcelona om én uke – har røpet at en telefon med hele 5 ganger optisk zoom er på vei. Vi snakker altså ikke om et rykte, men en faktisk, fremtidig telefon.

Langt større forstørrelse enn i iPhone 7 Plus

Viktigst er kanskje at forstørringen er langt mer enn de skarve 2 gangene zoom Apple gir deg. Nøyaktig hvordan dette foregår er ikke bekreftet, men for å få så stor forstørrelse må nye tekniske løsninger på plass. Kanskje blir det en vertikal speilløsning, som vi tidligere har sett rykter om i andre saker?

Det mest konkrete vi har fått av informasjon stammer fra en video OPPO publiserte på sin egen Facebook-side. Videoen har vi lagt ved som en GIF under:

Slik ser Apples kameraløsning ut. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OPPO har også selv kommet med uttalelser om avsløringen i etterkant, og en representant, Sky Li, har uttalt at løsningen er et resultat av «...en inngående, årelang forsknings- og utviklingsprosess, kombinert med OPPOs enestående ekspertise innen smarttelefonkameraer. Vi falt ned på MWC som en egnet platform å lansere "5x"-teknologien...».

Teknologien beskrives ikke så veldig nøye, og OPPO selv har – foruten videoen – ikke sagt noe annet enn at det er «...en kamerateknologi som skal gi brukerne hittil ukjente muligheter for å ta enda bedre og enda mer detaljerte bilder».

Og hva er OPPO, lurer du kanskje på? Jo, selv om du kanskje ikke har hørt så mye om produsenten, så er kineserne faktisk verdens fjerde største mobilprodusent etter henholdsvis Samsung, Apple og Huawei.

(Kilde: GSMArena, TechCrunch, Facebook)