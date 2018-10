Tatt for å jukse i ytelsestest

Den kinesiske mobilprodusenten Huawei ble tatt for å jukse på den kjente ytelsestesten 3DMark for omtrent en måned siden. Nå har det blitt avslørt at også Oppo, en annen kinesisk mobilprodusent, har jukset på den samme testen.

Det skal gjelde to modeller: Oppo Find X og Oppo F7. Her på Tek.no har vi bare testet Oppo Find X.

Droppes fra toppliste

Det var nettstedet Tech2 som først oppdaget de suspekte resultatene til Oppo Find X. Etter å ha gjennomført en rekke tester selv rapporterte de funnene til UL (tidligere Futuremark), som er selskapet bak den kjente ytelsestesten 3DMark.

Foto: UL

UL gjennomførte egne tester som bekreftet Tech2s funn, og valgte å fjerne Oppo Find X fra sin toppliste. I tillegg oppdaget de at Oppo F7 også hadde suspekte resultater, og fjernet den også fra sin toppliste.

– Oppo Find X var rangert # 4 i vår liste over mobilene som gjorde det best i 3DMark Sling Shot Extreme Performance. Nå vises den uten score, og uten en poengsum havner den nederst på listen vår, skriver UL i en pressemelding til Tek.no.

Gjenkjente appen og skrudde opp ytelsen

Oppo Find X har et unikt frontkamera som sklir opp når du skal bruke det. For eksempel hver gang du låser opp mobilen med ansiktet ditt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

På samme måte som Huawei P20 Pro ble avslørt å gjøre i september, oppdager Oppo-mobilene at en ytelsestest har blitt igangsatt, og tvinger ytelsen til det maksimale. Dette bekrefter også Oppo etter at UL tok kontakt og konfronterte dem med funnene:

– Når vi oppdager at en bruker kjører en applikasjon, som spill eller 3D-ytelsestester som krever høy ytelse, lar vi prosessoren kjøre på maksimal kraft for den beste opplevelsen.

Dette strider imot ULs retningslinjer, som er ment å sikre rettferdig sammenligningsgrunnlag for ytelsestester.

– Våre regler tillater at mobilen optimaliserer ytelsen når den gjenkjenner at det er ekstra behov. Men å oppdage spesifikke apper ved navn er ikke lov. Enheten må kjøre ytelsestesten som om det hadde vært hvilken som helst annen applikasjon, skriver UL.