Som ventet: Opel med massivt priskutt på Ampera-e

Opel kutter prisen på «nye» Ampera-e med 40 000 kroner, slik at ny pris blir 359 000 kroner pluss levering.

Bilen ble «relansert» i februar etter flere år med leveringstrøbbel, og beskjeden var da at Opel skulle klare å levere mellom 1500 og 2000 biler allerede i år.

Prisen ble imidlertid satt til 399 000 kroner, noe som var godt over 100 000 kroner mer enn da bilen først ble lansert.

For dyr

Den nye utgaven kom riktignok med alt av utstyr Opel kunne tilby, men prisen fremsto likevel som ganske stiv, i alle fall gitt alle de konkurrerende modellene som har kommet siden Ampera-e først kom på markedet.

Opel-forhandlere sa også i slutten av mars at importøren bare hadde én mulighet for å bli kvitt bilene, og det var å sette ned prisen.

Det virker Opel også å ha erkjent:

Merkesjef Johnny Danielsen hos Bertel O. Steen (t.v.), sammen med PR-sjef Stein Pettersen. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Konkurransesituasjonen i elbilmarkedet endrer seg raskt. Takket være et godt samarbeid med fabrikk og forhandlere har vi klart å senke prisen til et mer konkurransedyktig nivå, sier merkesjef for Opel hos Bertel O. Steen AS, Johnny Danielsen, i en pressemelding.

Den nye prisen vil gjelde fra og med i dag, og de kundene som har signert kontrakt til 399 000 vil også få prisreduksjon. Ny pris vil dessuten gjelde for de som signerte kontrakt før Opel sluttet å signere kontrakter på høsten i 2017, men som ikke har fått bilen sin enda.

– Prisendringen vil imidlertid ikke ha noen form for tilbakevirkende kraft for de kundene som allerede har fått sin bil, presiserer Danielsen.

God rekkevidde

Ampera-e er fortsatt en ganske konkurransedyktig bil rent rekkeviddemessig, med et batteri på 60 kWh og en WLTP-rekkevidde på 423 kilometer. Det er ikke langt unna biler som Kia e-Niro (455 kilometer), Hyundai Kona (449 kilometer) og den nye e-Plus-utgaven av Nissan Leaf (385 kilometer).

Med 204 hestekrefter er Ampera-e også i samme landskap som de nevnte bilene rent motormessig. Både Niro og Kona har motor på 204 hestekrefter, mens Nissan Leaf byr på 214.

Disse bilene koster henholdsvis 377 400 kroner, 335 900 kroner og fra 356 700 kroner. Med priskuttet på Ampera-e er de dermed også sammenliknbare rent prismessig, men både Kona og Niro har flere års leveringstid. Det hevder altså Opel at de foreløpig ikke har.

Opels PR-sjef Stein Pettersen skriver i en SMS til Tek.no at de ikke kommer til å gå i detaljer på hvor mange kontrakter de har signert etter relanseringen, men at de «har tro på at farten vil øke noe nå».