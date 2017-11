Opel med prissjokk på Ampera-e

Opel har i dag gitt sine forhandlere én god og én dårlig nyhet, melder Bilnytt (krever abonnement). Den gode nyheten er produksjons- og leveringstidspunkt for de fleste av de drøyt 4000 Ampera-e-bilene som det er skrevet kontrakter på her til lands.

Den dårlige nyheten er at prisen spretter opp ganske betraktelig, også for kunder som allerede har skrevet kontrakt. Opel øker nemlig prisene med 45 000 kroner, også for kunder som allerede har skrevet kontrakt.

Det skjer i tillegg til prisøkningen på 15 000 kroner som Opel allerede har lagt på for 2018-modellen av bilen, som skal produseres fra og med desember 2017, og bringer prisen opp i 349 900 kroner pluss leveringsomkostninger.

Ville ikke skrive flere kontrakter

Opel har i tillegg hatt en så usikker leveringssituasjon rundt Ampera-e at de nylig så seg nødt til å slutte å skrive kontrakter på modellen.

De gikk i stedet over å anbefale forhandlerne og heller la kundene kunne skrive seg opp på venteliste, mens kunder som rakk å skrive kontrakt i tiden før det fikk opplyst at bilen ville leveres en gang i 2019.

Prissjokk: Opel ber sine norske forhandlere om ikke å signere nye kontrakter på Ampera-E, og slenger på en prisøkning på minst 45 000 kroner til kunder med eksisterende kontrakter. Foto: Hanne Hattrem, VG

Prisbombe

Da Opel åpnet for kontraktssignering på Ampera-e i september 2016 hadde de ingen fastsatt pris, men indikerte at den ville ligge rundt 330 000 kroner. I desember ble imidlertid prisen satt til meget konkurransedyktige 289 900 kroner, og det er altså snakk om et prishopp på solide 60 000 kroner siden den gang.

Prisøkningen skal skyldes at Opel er solgt fra General Motors til PSA-gruppen, noe som har gjort at betingelsene for Ampera-e er endret.

Opels PR-sjef Stein Pettersen sier til Bilnytt at alle bilene som skal produseres i 2018 nå er tildelt produksjonsmåned. Fra 2019 er det foreløpig angitt kvartal.

De kundene som ikke ønsker å kjøpe Ampera-e til den nye prisen står imidlertid fritt til å heve kontrakten. Dette gjøres hos forhandler, siden det er de som formelt har kontrakten med kundene.

– Dette er en utfordring vi nå forsøker å løse så godt som mulig sammen med våre forhandlere. Vi har stor forståelse for at de er både frustrert og skuffet over denne situasjonen, som har skjedd utenfor vår kontroll, sier Pettersen til Bilnytt.

Ampera-e er søstermodellen til Chevrolet Bolt, men når GM nå har solgt Opel til PSA, får det konsekvenser for den europeiske prisen på bilen. Foto: Reuters/Rebecca Cook/NTB scanpix

– Helt unik situasjon

Forlagsredaktør Per Morten Merg i Bilforlaget, som utgir Bilnytt, sier situasjonen er helt unik og mangler sidestykke i norsk bilbransje, med et prishopp på over 20 prosent på inngåtte kontrakter.

– Det er helt åpenbart at dette har vært en pølse i slaktetida for PSAs overtagelse av Opel, og avtalen om kjøp av bilene fra GM har ikke vært mulig å gjennomføre i PSA-systemet, sier Merg.

Han tror ikke Ampera-e passer inn i PSAs planer for Opel, siden konsernet har planer om å lansere sine egne elbiler i 2019.

– Tror du dette vil føre til et ras av kanselleringer fra kunder som venter på Ampera-e?

– Først og fremst tror jeg det vil gi en bølge av sinne og frustrasjon. Kundene har ikke akkurat vært godt forsynt med informasjon om leveringstid, og de fleste av dem har allerede fått en prisøkning i fleisen. Dette er steg to, og langt verre.

I Nederland, ett av få andre land i Europa som også har åpnet salget av Ampera-e, er også prisen blitt hevet. Der er prisøkningen 5700 euro, rundt 54 000 kroner.

– Riktigere pris nå?

– Samtidig må det sies at Opel som den første elbilen med virkelig lang rekkevidde har hatt et tidsvindu som er i ferd med å lukke seg, men vi er ikke helt der enda. Hvis du glemmer den første prisen som ble satt, som sannsynligvis aldri burde vært slik i Norge i det hele tatt, fremstår prisen nå kanskje som riktigere om man ser på tilbud og etterspørsel, sier Merg.

Merg stiller spørsmål ved kontraktsretten i det hele, og mener prisøkningen bør bli et spørsmål for jurister hos NAF.

– Samtidig er mange av disse kontraktene omtrent signert og kvittert på epost, og kontrakter skrevet på ulikt tidspunkt har ulik ordlyd, så dette er ikke et enkelt område å navigere i.

(saken oppdateres)