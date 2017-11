OnePlus 5T har fått rammeløs skjerm

Da vi testet OnePlus 5 tidligere i år ble vi veldig imponert av ytelsen - og prisen var også relativt lav mot sammenliknbare telefoner da den kom. Men midt i overgangen til mobiler med heldekkende skjerm ser den muligens litt gammeldags ut, mot modeller som Huawei Mate 10 Pro eller Apple iPhone X. Det løser OnePlus nå med den oppgraderte 5T-modellen.

Heldekkende skjerm

OnePlus 5T Størrelse: 157 x 75.4 x 7.25 mm

Vekt: 164 gram

Skjerm: 6 tommer, Optic AMOLED (Super-AMOLED-variant), 2160 x 1080 piksler, Gorilla Glass 5

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 835, åtte kjerner, 4x Kryo@2,45GHz + 4x Kryo@1,9 GHz, Adreno 540, 6 eller 8 GB RAM (LPDDR4 i største variant)

Lagringsplass: 64 eller 128 gigabyte (UFS2.1), ikke plass for minnekort

Operativsystem: Android 7.1 / Oxygen OS (Oppdatering til Android 8 er varslet)

Teknologi: Bluetooth 5.0, plass for to SIM-kort

Kamera: 16 MP vidvinkel + 20 MP tele (1,6x zoom), f/1.7 og f/2.6, EIS (elektronisk stabilisering av video), fasedeteksjonsfokus, dobbel LED-blits

Batteri: 3300 mAh

Pris og tilgjengelighet: Fra 6290 kroner, leveres i månedsskiftet november-desember.

Her er nemlig skjermen økt fra den gamle 5,5-tommeren til en seks tommer stor variant med 18:9-aspekt og 2160 x 1080 pikslers oppløsning. Det er fortsatt en OLED-skjerm vi snakker om her, men det er en Super-AMOLED-variant OnePlus selv har tunet slik at den skal gi bedre kontrast når du for eksempel spiller i sterkt sollys.

Det ble ikke sagt noe om den litt pussige skjermeffekten OnePlus 5 lider av, der bildet oppleves ørlite grann som en gummistrikk når man skroller.

Kameraytelsen var på testtidspunktet det vi ikke var fullt så fornøyd med som resten av telefonen. Det har gått rykter om begge kameraene på baksiden ville bli 20-megapikslers varianter i 5T-modellen, men disse ryktene har ikke slått til.

I OnePlus 5T er kameraet likevel forbedret med programvare. Nå vil kameraet automatisk kombinere fire og fire piksler for å skape et klarere bilde dersom lyset blir for dårlig. Det kan gi bedre kvalitet og lysere resultater, men oppløsningen blir nødvendigvis betydelig lavere.

Det er fortsatt de samme bildebrikkene på henholdsvis 16 og 20 megapiksler som er på plass. Spesifikasjonene på glasset som er med er også lik, så vi får sette vår lit til at utviklerne har gjort programvaren en del bedre i denne utgaven.

Når det er sagt; slike oppgraderinger har en tendens til å spre seg utover som oppdateringer til resten også, så det er ikke utenkelig at også dagens OnePlus 5 blir bedre med tiden.

Fingerleseren flyttet til baksiden

OnePlus 5T har fingerleser på baksiden, og en ansiktslås via frontkameraet. Sistnevnte er ikke god nok til å gi full sikkerhet, så den kan åpne låseskjermen, men ikke ta seg av betalinger og annen sensitiv informasjon. Bilde: Skjermdump, OnePlus

Ved siden av at skjermen har blitt større, og rammene mindre, er den mest synlige forskjellen på OnePlus 5 og den nye at 5T har fått flyttet fingerleseren til baksiden. Den er det ikke lenger plass til under skjermen.

Men OnePlus har lagt til en ansiktslås de kaller Face Unlock. Den trenger bare å se øyne og nese for å kunne låse opp telefonen. Den tilpasser seg visstnok også skjerf og hodeplagg. Den skal klare å gjenkjenne brukeren i over 99 prosent av forsøkene, men OnePlus mener ikke den er trygg nok til å erstatte fingeravtrykket helt. Dermed vil den ikke fungere for ting som krever sensitiv informasjon - da må det kode eller fingeravtrykk til.

Ettersom det ikke sies noe om utvidet sensorbatteri for disse, regner vi med det dreier seg om en forbedret ansiktsgjenkjenning av samme type som vi kjenner fra før i Android-verdenen.

Android 8 på vei

Skjermandelen har blitt betydelig større enn den var i forgjengeren. Det er også lagt inn mulighet til å endre fargeprofil selv. Bilde: Skjermdump, OnePlus

Foreløpig er telefonen lansert med Android 7.1 og OnePlus' menysystem Oxygen OS. Men Android 8-oppdatering er allerede lovet. Slik vi kjenner den nyeste Android-utgaven betyr det flere nyttige nye funksjoner og svært smidig ytelse. Blant annet har styring av batteribruk mens telefonen er i dvale blitt mye bedre.

Oppdateringen er foreløpig i lukket betatesting hos en del av produsentens brukere. Men senere i november vil OnePlus 5-brukere kunne betateste utgaven før den er helt ferdig. OnePlus 5T-brukere kan prøvekjøre utgaven i desember. Den ferdige utgaven kommer tidlig i 2018.

Dukker opp i enkelte nettbutikker

OnePlus-modeller selges ikke i vanlige norske elektronikkjeder, men dukker som regel opp hos ulike importører og hos forhandlere som selger kinesiske modeller.

I USA koster telefonen henholdsvis 499 og 559 dollar, avhengig av om man kjøper modellen med minst eller mest lagring. Hos norske iWill.no vil den koste henholdsvis 6240 og 6890 kroner, og legger seg altså svært fordelaktig til hvis du ønsker en heftig Snapdragon 835-mobil med heldekkende skjerm.

