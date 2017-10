OneDrive fyller brukernes maskiner med søppelfiler

De fleste har en skylagringstjeneste på maskinen for å sikre at de viktigste filene er sikkerhetskopierte og alltid tilgjengelig. Den siste tiden har imidlertid flere brukere av Microsofts OneDrive fått litt å stri med.

Rapportene renner nemlig inn både på diverse forum og til Microsoft fra OneDrive-brukere som opplever at diskene deres fylles til randen av loggfiler.

– Spiser diskplass sekund for sekund

«De siste dagene har den nesten tomme SSD-en min på uforklarlig vis blitt nesten helt fylt opp», lyder en av bekymringsmeldingene som er postet på Reddit-forumet. Etter at brukeren forsket litt på problemet fant han ut at disken kun inneholdt én stor fil, kalt «Aria-debug.log» på hele 40 GB, og at den fortsatte å spise av lagringsplassen sekund for sekund.

En annen bruker som svarer i tråden forteller at han opplevde det samme, og at hans loggfil har vært oppe i over 150 GB før den ble slettet, men så begynte å vokse på ny. Også en Tek-leser måtte akkurat fjerne en 50 GB stor loggfil fra sin 120 GB SSD.

Loggfilen knyttes til Microsofts OneDrive, og kan vokse selv på enheter hvor skylagringstjensten ikke engang er i aktiv bruk.

Slik løser du problemet

På Microsofts forum har deres eksperter lansert en løsning på problemet, som skal ha oppstått etter en feiloppdatering via Windows Update for et par uker siden.

Dersom du også opplever å ha en «aria-debug-XXXX.log»-fil som er på flere gigabyte stor og som stadig vokser videre kan du gjøre som følger:

1. Avinstaller OneDrive fra Kontrollpanelet.

2. Lim «%localappdata%\Microsoft\OneDrive» inn i adresselinjen i Windows Utforsker og slett alt innholdet i mappen. Det kan være du må huke av for å se skjulte filer og mapper.

3. Last ned en ny installeringsfil for OneDrive fra Microsoft.

(Kilde: Reddit, Microsoft)