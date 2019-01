Om noen år kan bilen din ha fått bein å gå på

Tek.no / Las Vegas: Hjul er vel og fint, men hva om bilen også hadde bein? Det er et konsept Hyundai leker med, og som de viste frem en skalamodell av her på CES-messen i Las Vegas.

Elevate, som konseptet heter, har bein som gjør at den både kan gå og klatre som en reptil (med beina til siden) og som et pattedyr (med beina forover og bakover). I tillegg har den hjul, slik at den kan kjøre som enhver annen bil, med passiv støtdemping. En slags kombinasjon av en robot og en bil, med andre ord.

Hyundai kaller det for en UMV - Ultimate Mobility Vehicle.

Kan klatre halvannen meter

Redningsoperasjoner er det fremste bruksområdet for Elevate-konseptet, og da gjerne i områder hvor andre kjøretøy ikke kommer til. Foto: Hyundai

Kjøretøyet er selvfølgelig helelektrisk, og er i utgangspunktet ment å fungere som redningskjøretøy ved naturkatastrofer og lignende, hvor vanlige biler ikke kan komme frem. Bilen, om du vil kalle den det, kan klatre over halvannen meter høye hindringer og forsere halvannen meter lange åpninger, samtidig som den holder selve passasjermodulen i vater.

Robotbeina skal komme med det aller seneste i elektrisk aktuatorteknologi. De har fem ledd – to i hofta, ett i kneet og to i ankelen, og det skal gjøre Elevate i stand til å bevege seg i alle retninger. Med beina «brettet inn» skal bilen kunne kjøre i motorveihastigheter som alle andre biler.

Den er naturligvis også selvkjørende, slik «alle» konseptbiler nå til dags er.

Slik ser Hyundais skalamodell av Elevate-kjøretøyet ut. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Også i vanlige biler

Hyundai ser også for seg at konseptet kan brukes på helt vanlige biler, slik at bilen for eksempel selv kan løfte seg ut av en grøft fylt av snø, skulle du ha vært så uheldig å ha havnet der.

En meget grov skisse viser hvordan en bil med Elevate-bestanddeler selv vil kunne løfte seg ut av dyp snø. Foto: Hyundai

Selve passasjermodulen er også utbyttbar, så bruksområdene kan være mange.

– Elevate kan ta mennesker til steder ingen biler har vært før. Vi ser også for oss at den kan brukes på månen. Der er det i alle fall ingen asfalterte gater, sa sjef for Hyundais robotforskningssenter Cradle, John Suh, fra scenen i Las Vegas.

Hyundai har ikke sagt noe om hva tidsrammen eventuelt er for å gjøre Elevate til et faktisk produkt eller hva slags spesifikasjoner den vil kunne ha. Her er selskapets skrytevideo: