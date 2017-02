Enda en operatør kaster seg på bølgen med «rulling» av data

Før helgen annonserte Ice at deres kunder fremover får ta med seg det de har igjen av datakvoten en måned over til neste måned - såkalt data rollover.

Dette er noe som har vært vanlig i USA en periode, og det tok ikke lange tiden før også Talkmore kastet seg på bølgen i helgen.

«TaMedData»

Nå melder Onecall at de også lanserer rollover, under det noenlunde kreative navnet «TaMedData».

Det er imidlertid noen forskjeller på de tre tilbudene. Ice og Onecall inkluderer rollover for alle selskapets kunder med dataabonnement. Talkmore ekskluderte i utgangspunktet kundene med under 2 GB i abonnementet sitt, men har siden snudd og også inkludert 1 GB-kundene sine.

Talkmores rollover-løsning innebærer også at dataene går ut på dato etter en rollover-måned. Om du bruker 1,8 av dine 2 GB i januar, har du 2,2 GB å bruke i februar. Om du bare bruker 1,8 GB også i februar vil du fortsatt bare ha 2,2 GB å bruke i mars, ikke 2,4 GB.

Ice og Onecall har begge betingelser som ikke innebærer at dataene løper ut, altså vil du kunne spare opp data over lengre tid om du hver måned bruker mindre enn kvoten.

Ikke ubegrenset

Alle har imidlertid en øvre grense på det samme som abonnementet ditt er på, altså kan du maksimalt spare opp 2 GB om du har et abonnement med det samme.

Onecalls løsning er i likhet med Talkmore aktivert umiddelbart, mens Ice aktiverer gradvis, og først for sine eksisterende kunder.

Ingen av operatørene inkluderer foreløpig rollover for kontantkort, men Ice melder i dag at de nå inkluderer rollover også for mobilt bredbånd.

NB: Denne saken er siden første publisering oppdatert med at Talkmore har endret rollover-vilkårene sine til også å inkludere 1 GB-abonnement.