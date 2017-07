Oculus skal snart lansere et par nye VR-briller som blir mye billigere enn Rift

VR er stas, men fremdeles må du ut med en god del tusenlapper for VR-briller. Nå ser det ut til at Oculus, trolig den største aktøren på VR-markedet, planlegger et vesentlig billigere produkt som vil kunne senke terskelen for de ennå sitter på gjerdet.

Bloomberg rapporterer nemlig at Facebook skal kunngjøre et par Oculus-briller senere i år som skal få en pris på bare 200 dollar, altså godt under 2000 kroner. Opplysninger kommer fra det som skal være sikre kilder, men er ikke offisielt bekreftet.

Krever ikke mobil eller PC

Fjorårets prototype-briller fra Oculus, her avbildet, blir trolig ikke de samme som det nå har dukket opp nye opplysninger om. Foto: Oculus VR/Twitch

De nye brillene skal i motsetning til mange av dagens VR-produkter ikke kreve mobiltelefon eller PC, men altså ha all den nødvendige maskinvaren innebygd i brillene.

Facebook håper det nye produktet skal skyte fart i populariteten til VR-teknologien på samme måte som Apple populariserte smarttelefonen med sin iPhone. Det skorter altså ikke på ambisjonene ser det ut til.

De nye VR-brillene skal ha kodenavnet «Pacific» og ligner på en mer kompakt utgave av Oculus Rift-brillene, samtidig som produktet visstnok skal være enda lettere enn Samsungs mobile Gear VR-briller. Grensesnittet skal ligne på Gear VR, og brillene skal benytte en form for trådløs fjernkontroll, ifølge Bloombergs kilder.

Viste frem prototype i fjor

Brillene skal angivelig skilte med en Snapdragon-brikke fra Qualcomm på innsiden, men by på mer krutt enn de mobiltelefon-baserte VR-brillene. Posisjonssporing vil imidlertid ikke være på plass, så der vil brillene altså ha en begrensning sammenlignet med Rift og Vive.

Avdukingen er altså ventet å skje i år, og selve salget av de nye VR-brillene skal starte en gang neste år. Om opplysningene stemmer vil Facebook og Oculus VR trolig snart avsløre flere detaljer.

Opplysninger om at Oculus jobber med et par nye VR-briller som ikke krever PC eller mobil kom frem allerede i fjor høst, og da ble det også vist frem en prototype av brillene. Disse ble presentert under kodenavnet Santa Cruz, og ser altså ikke ut til være de samme som Bloombergs kilder omtaler. Hvorvidt dette betyr at det er flere selvstendige VR-produkter på vei fra Facebook og Oculus er uvisst.

