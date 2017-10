Oculus' nye VR-briller krever verken mobil eller PC – og blir billige

Det har tidligere gått rykter om at Oculus skal slippe et par nye VR-briller som ikke krever mobil eller PC, og nå er det ikke lenger rykter. I forbindelse med sin nylig avholdte Oculus Connect-presentasjon dro nemlig selskapet sløret av sitt nye produkt Oculus Go.

Oculus Go er VR-briller som i motsetning til Rift fungerer helt selvstendig, som betyr at du ikke trenger å koble dem til en mobiltelefoner eller datamaskin. I tillegg blir de svært overkommelige, med en amerikansk startpris på 199 dollar, som tilsvarer cirka 1600 kroner.

Det foreligger i skrivende stund få tekniske detaljer om brillene, men Oculus opplyser blant annet at produktet skal veie svært lite og at det benytter mykt tekstil som «puster» for best mulig ansiktskomfort.

Høyttalere med 3D-lyd

Oculus Go. Foto: Oculus VR

Oculus Go har videre LCD-skjermer med både «høy oppløsning» som skal redusere den berømte nettingeffekten og rask «svitsjing», uten at det altså foreligger detaljer om hva dette innebærer. Linsene skal også være neste generasjon og de beste Oculus noensinne har utviklet, som blant annet innebærer bred synsvinkel og ingen gjenskinn.

Ellers er det verdt å merke seg at Oculus Go har innebygde høyttalere som skal by på tredimensjonal lyd (spatial audio). Brillene kommer også med en vanlig 3,5 mm hodetelefon-jack dersom du vil ha en privat lydopplevelse.

Oculus Go vil være gjensidig kompatibel med Gear VR-brillene, som betyr at alle apper vil fungere på tvers av de to plattformene. Mye innhold vil med andre ord allerede tilgjengelig med Oculus Go når brillene kommer på markedet.

Produktet skal lanseres i USA tidlig neste år, men det er ennå uvisst akkurat når vi får tilgang til dem her til lands, og til hvilken pris. Øverst kan du se en kort presentasjonsvideo av Oculus Go.

