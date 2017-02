Oculus er dømt til å betale fire milliarder kroner for «tyveri» av VR-teknologi

I januar meldte vi at Oculus VR hadde blitt saksøkt for saftige 17 milliarder kroner på grunn av det som ble hevdet å være tyveri av VR-teknologien som selskapet sitter på. Som blant andre nettstedet Polygon melder har dommen nå falt, og resultatet ble ikke positivt for VR-selskapet.

Oculus VR er av retten dømt til å betale 500 millioner dollar, cirka 4 milliarder kroner, i oppreisning til det saksøkende selskapet ZeniMax. Summen er altså et stykke unna det ZeniMax ba om, men likevel en betydelig slant penger.

Lar seg ikke skremme

Av erstatningssummen går 200 millioner til erstatning for brudd på en fortrolighetsavtale som Oculus' medgrunnlegger Palmer Luckey skal ha signert.

Bakgrunnen for søksmålet var at ZeniMax beskylder John Carmack, her avbildet, for å ha stjålet Oculus Rift-teknologien da han gikk over til Facebook. Foto: Oculus VR

I tillegg ble selskapet idømt 50 millioner for brudd på opphavsretten, mens de resterende 250 millionene må betales av Oculus, Luckey og Oculus-sjefen Brendan Iribe for feilaktig representasjon av et produkt, uten at det er helt klart hva dette innebærer rent konkret.

I en uttalelse skrev Oculus VR at selv om de er skuffet over avgjørelsen ga retten selskapet medhold i at de ikke har stjålet bedriftshemmeligheter, som Oculus VR mener var sakens kjerne. Selskapet skriver videre at de ikke lar seg skremme av dommen og at de vil fortsette å jobbe for VR-teknologiens suksess.

Kan prøve å stoppe Oculus Rift-salget

ZeniMax sier på sin side er heller ikke fornøyd med dommen. Selskapet sier at de anser tyveri av deres intellektuelle eiendom som svært alvorlig og at de vurderer å søke om en rettsordre for å få stoppet salget av Oculus Rift, i alle fall midlertidig. Oculus skal anke saken, så der er ennå uvisst hvor det hele ender.

Bakgrunnen for søksmålet var at ZeniMax mener spillutvikleren John Carmack, som var tidligere ansatt i selskapet, tok med seg deres VR-relaterte intellektuelle eiendom da han gikk over til Facebook som teknologisk sjef for Oculus VR, uten tillatelse og kompensasjon.

Asus' nye mini-PC kan kjøre VR »