Nytt og raskere GDDR6-minne tar opp kampen mot HBM

Minneprodusenten Microns siste presentasjon avslører at selskapet ser for seg å fase inn nytt og raskere GDDR6-minne i markedet kanskje allerede mot slutten av året. Det betyr at vi kan få se nye grafikkort ta i bruk minnetypen i 2018. Videre mener Micron at dagens desidert mest utbredte minneteknologi, GDDR5, vil være faset ut innen år 2020.

Øker båndbredden til 16 Gb/s

Minneteknologien utvikler seg raskt for tiden, og mens vi i 2015 fikk lynraskt HBM-minne i AMDs Fury-grafikkort, ble GDDR5X-minnet kjent for oss i form av Nvidias GTX 10-serie grafikkort i fjor.

Her ser vi hvordan Samsung mente GDDR-minne ville utvikle seg fremover da de deltok på «Hot Chips»-konferansen i fjor. Legg merke til innfasingen av GDDR6, samt strømforbruket som virker å bli hakket lavere enn i alle fall GDDR5. Foto: Samsung/Videocardz.com

Utviklingen av GDDR5X og GDDR6 har foregått samtidig og skjer stadig. Mens førstnevnte i dag har en overføringshastighet på 10 Gb/s per kontakt, vil GDDR5X etter hvert – med videre utvikling – kunne nå en teoretisk maksgrense på 14 Gb/s .

Dette er dobbelt så raskt som GDDR5-minne på sitt raskeste og faktisk også innslagspunktet for hvilken hastighet GDDR6-minne vil operere på allerede ved lansering. Innen år 2020 vil imidlertid GDDR6-minne dra fra de eldre minnestandardene ved å øke overføringshastigheten til 16 Gb/s per kontakt. Dette skyldes at GDDR5X er en evolusjon av GDDR5, mens GDDR6 er en helt ny design. Minnebrikkene basert på GDDR6 vil operere ved 1,35V, akkurat som i dag.

Konkurrerer mot HBM2

Her ser vi GDDR5 mot HBM. Det kan se ut til at GDDR6 følger samme oppskrift som sin forløper.

Senere i år er det ventet at AMD vil lansere sine nye Vega-baserte grafikkort i Radeon 400-serien og at disse blir først ut på forbrukermarkedet til å bruke HBM2-minne.

De ulike minnebrikkene tar opp vidt forskjellig plass på et kretskort. Her visualisert av produsenten, SK Hynix. Foto: SK Hynix

HBM2 skal ifølge produsenten SK Hynix være inntil dobbelt så raskt og by på inntil dobbelt så høy båndbredde som første generasjon HBM. Produsenten hevder videre at HBM2 skal trekke 8 prosent mindre energi enn HBM, som igjen krever hele 48 prosent mindre energi enn GDDR5. Som vi allerede vet tar også HBM-basert minne opp langt mindre plass på kretskort enn minne basert på GDDR-teknologi.

Som Videocardz nevner, om en tenker seg at Nvidia hadde utstyrt sitt GTX 1080 med GDDR6-minne (16 Gb/s) i stedet for dagens GDDR5X-minne (10 Gb/s), ville kortet oppnå en båndbredde på hele 512 Gb/s – det samme som AMDs HBM1-baserte Radeon R9 Fury X.

Selv om HBM2 vil doble hastigheten i forhold til HBM1, og dermed klart være raskere enn det nye GDDR6-minnet, ventes det likevel at sistnevnte blir minnetypen vi får se i majoriteten av produkter. Dette skyldes selvsagt at HBM2-minne er mer kostbart å implementere og at kun de aller kraftigste komponentene vil dra noen som helst nytte av det raske minnet.

