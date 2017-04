Nytt «løsepengevirus» tvinger brukere til å spille et spill for å låse opp filene sine

Såkalt «ransomware», gjerne kalt løsepengevirus på norsk, fungerer som regel ved at filene på enheten til offeret krypteres og kan ikke låses opp før vedkommende betaler en sum penger. Nå har det dukket opp en noe spesiell utgave av slike virus, melder nettstedet Ars Technica.

Det nye viruset heter RensenWare og ble oppdaget av MalwareHunterTeam, som la ut en Twitter-melding om viruset for litt siden.

Det spesielle med RensenWare er at det ikke krever penger av offeret. I stedet blir man tvunget til å spille et spill og oppnå en bestemt poengsum før man får tilgang til filene sine igjen. Å kalle det et løsepengevirus er nok derfor ikke helt korrekt, selv om det fungerer omtrent på samme måten.

Skaperen av viruset la ut denne beklagelsen i etterkant. Foto: Twitter

Laget for moro skyld

Spillet man tvinges til å spille er et vanskelig, japansk skytespill som heter TH12 ~ Undefined Fantastic Object, hvor man må oppnå en poengsum på 200 millioner poeng på den høyeste vanskelighetsgraden for å låse opp filene.

Her ser du litt hvor vanskelig skytespillet er på den høyeste vanskelighetsgraden.

Ikke overraskende ble programmet laget for moro skyld og var i utgangspunktet ikke ment å forårsake skade, men som ofte skjer på Internett er det alltids noen som ser sitt snitt til å lage ugagn, noe som altså skjedde i dette tilfellet ved at folk bevisst infiserte andre med programmet.

Etter at saken ble kjent la skaperen av programmet ut en melding hvor han beklager det som skjedde, som MalwareHunterTeam opplyste om i en Twitter-melding. Personen forsikret også at han nå har fjernet den misbrukte kildekoden fra nettstedet GitHub, hvor folk har hentet den fra. Han laget også et eget program som kan brukes til å dekryptere filene uten å spille spillet dersom man er rammet av RensenWare-programmet.

Det er uvisst hvor mange som har blitt rammet av det «morsomme» løsepengeviruset.

Det er uvisst hvor mange som har blitt rammet av det «morsomme» løsepengeviruset.