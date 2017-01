Nytt li-ion-batteri har innebygd «brannslukker»

Det er ikke akkurat hverdagskost, men det kommer likevel ikke som noen stor overraskelse når vi hører om en eller annen bærbar PC eller mobiltelefon som har tatt fyr eller eksplodert. I mange av våre dingser sitter det nemlig relativt kraftige batterier, og enten det er en designfeil eller bare uflaks vil en slik episode kunne ha fatale konsekvenser.

På grunn av dette har det da også vært et fokus på å lage sikrere batterier, og nå skal forskere ved Stanford University ha kommet opp med en løsning der et lithium-ion-batteri kan utstyres med sin egen innebygde «brannslukker».

Flammehemmeren inni selve separatoren slippes løs når temperaturen blir for høy. Foto: Science Advances

Selve løsningen skal være å bytte ut separatoren mellom den positive og negative siden av batteriet – normalt sett lagd av plast – med det flammehemmende materialet trifenylfosfat (TPP).

Lekker ut ved høy temperatur

Dette materialet har riktignok vært forsøkt brukt i batterier tidligere, men har da ført til dårligere ytelse. Forskjellen denne gangen er at TPP-en er pakket inn i et annet plastskall som smelter ved rundt 160 grader Celsius – med det resultatet at flammehemmeren lekker ut og kjapt slukker branntilløpet.

Etter 0,3 sekunder begynner separatoren å brenne (E), og 0,4 sekunder senere er brannen slukket (F) takket være flammehemmeren. Separatorens diameter er her 1,6 cm. Foto: Science Advances

Enn så lenge har forskerne kun brukt den nye separatoren i et batteri på størrelse med en mynt, så det gjenstår en del testing i og med større batterier før de med sikkerhet kan si at «brannslukkeren» fungerer i de fleste situasjoner.

Men forhåpentligvis vil den selvslukkende separatoren sørge for at vi snart kan slippe unna med langt færre farlige batteribranner.

Raskere lading er også en greie:

Fra null til 100 prosent batterikapasitet på 15 minutter >>>

(Kilde: BBC)